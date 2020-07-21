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Врезался средь бела дня в дорожное ограждение и скончался 65-летний водитель Toyota Premio в Новосибирской области

19:15 21.07.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Как сообщили в полиции, он съехал с дороги при неустановленных обстоятельствах. Водитель умер до приезда скорой помощи в Куйбышеве.

Врезался средь бела дня в дорожное ограждение и скончался 65 летний водитель Toyota Premio в Новосибирской области
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В Куйбышеве произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 21 июля, в 13.15 возле дома №10 по ул. Кузнецова в городе Куйбышеве водитель 1955 года рождения, следовавший на автомобиле «Тойота Премио», при неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дороги с последующим наездом на дорожное ограждение.

-В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в полицейском ведомстве.

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