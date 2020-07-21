Врезался средь бела дня в дорожное ограждение и скончался 65-летний водитель Toyota Premio в Новосибирской области

Как сообщили в полиции, он съехал с дороги при неустановленных обстоятельствах. Водитель умер до приезда скорой помощи в Куйбышеве.

Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В Куйбышеве произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили во вторник в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 21 июля, в 13.15 возле дома №10 по ул. Кузнецова в городе Куйбышеве водитель 1955 года рождения, следовавший на автомобиле «Тойота Премио», при неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дороги с последующим наездом на дорожное ограждение.

-В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в полицейском ведомстве.