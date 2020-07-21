Какую задачу поставил Путин перед врио Хабаровского края Дегтяревым?

Назначенец назвал эту задачу утилитарной: функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественника Сергея Фургала президент отправил в отставку.

Михаил Дегтярев назвал свою основную задачу

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его основной задачей на новом посту являются функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора «в связи с утратой доверия», вместо него врио назначен Дегтярев.

«Эта задача поставлена, вы видели во время назначения Владимиром Владимировичем, у меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономической развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы. Других задач у меня нет», — сообщил журналистам Дегтярев.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.