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Какую задачу поставил Путин перед врио Хабаровского края Дегтяревым?

19:50 21.07.2020 Фото: ГД
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Назначенец назвал эту задачу утилитарной: функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественника Сергея Фургала президент отправил в отставку.

Какую задачу поставил Путин перед врио Хабаровского края Дегтяревым?
Михаил Дегтярев назвал свою основную задачу

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его основной задачей на новом посту являются функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора «в связи с утратой доверия», вместо него врио назначен Дегтярев.

«Эта задача поставлена, вы видели во время назначения Владимиром Владимировичем, у меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономической развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы. Других задач у меня нет», — сообщил журналистам Дегтярев.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает.

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