Прогремел взрыв на месте захвата автобуса с заложниками в Луцке. Пассажиры не могут выйти уже 7 часов

При штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить теракт в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила несколько взрывных устройств у станции метро «Минская».

Мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, при себе он имеет взрывчатку и оружие

На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы, передает корреспондент «24 канала».

«Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», — сказал он.

Захвативший заложников в автобусе в украинском Луцке мужчина представился правоохранителям как Максим Плохой. Радио Sputnik удалось связаться со знакомым вероятного захватчика и очевидицей, по словам которой, на месте происшествия периодически раздаются выстрелы.

По данным информагентства УНН, взрыв устроил захватчик, бросив из автобуса неустановленное устройство. Никто не пострадал. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK, власти попытались передать заложникам воду, но злоумышленник не позволил этого сделать. Пассажиры не могут выйти из автобуса уже седьмой час.

Ранее мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Как рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко, преступника зовут Максим Кривош, он уроженец России, родился в Оренбурской области.

Он выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

Как рассказали в прокуратуре, при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить теракт в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро «Минская», а также два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский».

Как рассказал Геращенко, преступник был уже дважды судим по статьям «мошенничество с финансовыми ресурсами», «бандитизм», «вымогательство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

По нынешней статье «Захват заложников» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет, однако дело могут переквалифицировать на статью «Терроризм».