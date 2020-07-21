Синхротрон построят в срок в новосибирском Академгородке, заявил Фальков

Глава Минобрнауки РФ во время рабочей поездки в Новосибирск отметил, что в настоящее время в проекте «СКИФ» нет принципиальных сложностей, есть лишь рабочие вопросы.

Валерий Фальков (на фото — в центре): синхротрон «CКИФ» в Новосибирске построят в срок

Сроки строительства синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в Новосибирске в рамках нацпроекта «Наука», будут соблюдены. Об этом сообщил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по итогам поездки в Новосибирскую область, передает пресс-служба регионального правительства.

«Нет сомнений, что проект СКИФ будет реализован в срок… На данном этапе принципиальных сложностей нет, есть рабочие вопросы», — сказал министр.

По его словам, чтобы СКИФ был изготовлен в установленные сроки, нужно начать производство оборудования длительного цикла изготовления уже в этом году.

«Вопрос согласован с другими ведомствами, сейчас ожидается издание акта правительства с тем, чтобы в самое ближайшее время эта работа уже была начата. Соответственно, начиная изготавливать в этом году оборудование, мы успеваем [уложиться в установленные сроки]», — добавил министр.