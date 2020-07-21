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Когда откроются детские сады и начнется учебный год в школах Новосибирске? Дату назвал мэр Локоть

21:31 21.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С апреля 2020 года детские сады Новосибирской области работают в ограниченном режиме. В Бердске открыты только дежурные группы. Массовость до конца 2020 года Роспотребнадзор запретил.

Когда откроются детские сады и начнется учебный год в школах Новосибирске? Дату назвал мэр Локоть
Власти назвали дату открытия новосибирских детских садов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе ответил на вопрос, волнующий многих новосибирских родителей — когда дети пойдут в садики. Дошколятам откроют двери детские сады с 1 сентября, тогда же откроются школы.

-Абсолютно точно 1 сентября все школы откроются, и у меня внутреннее убеждение, что с этим связан вопрос открытия детских садов, — сказал Анатолий Локоть. Несмотря на это, областной оперативный штаб будет принимать окончательное решение.

С апреля 2020 года детские сады Новосибирской области работают в ограниченном режиме. Дежурные группы каждый день принимают до девяти тысяч дошкольников, но для того, чтобы туда попасть, нужна справка от педиатра и заявление с места работы родителей. В Бердске тоже работают только дежурные разновозрастные группы.

По требованию Роспотребнадзора, дошкольные заведения должны будут работать по особым правилам.

Дети из одной группы не должны гулять и заниматься с детьми из другой. Также сократится количество детей в группах. Все массовые мероприятия отменены до 1 января 2021 года. Кроме того, всем детям и воспитателям с утра будут измерять температуру и проводить внешний осмотр на предмет вирусных заболеваний. На входе в детский сад обязательно расположен антисептик для рук. А в туалете должны размещены приборы для обеззараживания воздуха.

Не менее строгие правила и для школ, которые некоторые учителя считают невыполнимыми, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но в Бердске пока не идет речь о полноценной работе детских садов и школ.

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