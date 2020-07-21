Напавшему с ножом на полицейских бердчанину грозит пожизненное лишение свободы

Находясь «под кайфом», он принял правоохранителей за грабителей и нанёс им удары в шею и голову, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент с участием 29-летнего бердчанина и наряда полицейских произошёл 30 декабря прошлого года в доме по улице Дачная в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Зампрокурора НСО Игорь Мищенко уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города Бердска. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд. По версии следствия, сказано в пресс-релизе надзорного ведомства, вечером 30 декабря 2019 года в дежурную часть отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску поступило заявление о подозрительном гражданине в подъезде жилого дома № 25/3 по улице Дачной. — На место выехал патрульный наряд мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции в составе инспектора и водителя, которые по прибытии обнаружили мужчину в подъезде дома. В этот момент обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и не отреагировал на требования полицейских представиться и вытащить руки из карманов брюк. Внезапно злоумышленник достал нож и напал на полицейских, нанеся им удары в шею и голову. Для отражения нападения сотрудники полиции применили огнестрельное оружие и задержали его. Обвиняемый частично признал вину. Ему показалось, что перед ним находились злоумышленники в форме работников органов внутренних дел, которые хотели его ограбить. Остаётся добавить, что санкцией статьи 317 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертной казни.
Находясь «под кайфом», он принял правоохранителей за грабителей и нанёс им удары в шею и голову, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент с участием 29-летнего бердчанина и наряда полицейских произошёл 30 декабря прошлого года в доме по улице Дачная в Новосибирске.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Зампрокурора НСО Игорь Мищенко уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города Бердска. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.
По версии следствия, сказано в пресс-релизе надзорного ведомства, вечером 30 декабря 2019 года в дежурную часть отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску поступило заявление о подозрительном гражданине в подъезде жилого дома № 25/3 по улице Дачной.
— На место выехал патрульный наряд мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции в составе инспектора и водителя, которые по прибытии обнаружили мужчину в подъезде дома.
В этот момент обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и не отреагировал на требования полицейских представиться и вытащить руки из карманов брюк. Внезапно злоумышленник достал нож и напал на полицейских, нанеся им удары в шею и голову. Для отражения нападения сотрудники полиции применили огнестрельное оружие и задержали его.
Обвиняемый частично признал вину. Ему показалось, что перед ним находились злоумышленники в форме работников органов внутренних дел, которые хотели его ограбить.
Остаётся добавить, что санкцией статьи 317 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертной казни.