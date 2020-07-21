В рубрику «сообщи свои новости» написал Сергей:
Найден паспорт парня с Узбекистана 08.03.2000 года рождения. Верну без обязательств. 89324751983
Фото: Найден паспорт парня с Узбекистана 08.03.2000 года рождения
21:30 21.07.2020
Верну без обязательств.
В рубрику «сообщи свои новости» написал Сергей:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Знаете парня?
Бердск3%: Почему не едут иностранные туристы в Россию, названы 5 неожиданных причин
21:39 21-07-2020
Фото: На Бердской косе потерялся пес, кличка Рино,
21:33 21-07-2020
БердскКогда откроются детские сады и начнется учебный год в школах Новосибирске? Дату назвал мэр Локоть
21:31 21-07-2020
Фото: Найден паспорт парня с Узбекистана 08.03.2000 года рождения
21:30 21-07-2020
На видео нападение разъяренной женщины с палкой на автобус и драку на остановке сняли в Новосибирске
21:05 21-07-2020
Прогремел взрыв на месте захвата автобуса с заложниками в Луцке. Пассажиры не могут выйти уже 7 часов
20:47 21-07-2020
Мальчик жил на улице три недели ради лечения матери от миомы
20:36 21-07-2020
Где получают выплаты на детей от 16 до 18 лет включительно в России?
20:18 21-07-2020