Фото: На Бердской косе потерялся пес, кличка Рино,

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

Потерялся пес. Вчера на Бердской косе потерялся пес, кличка Рино, в ошейнике, увязался за большим серым бродячим псом, последний раз его видели вчера в районе 9 часов вечера( бежал за собакой в сторону пляжа. Помогите найти. 89538020053