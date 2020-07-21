3%: Почему не едут иностранные туристы в Россию, названы 5 неожиданных причин

Например, проблема — отсутствие информации о России. Туристы просто не понимают, зачем к нам ехать.

Россию как направление выбирают 3% путешествующих за рубеж европейцев, и 90% из них остаются довольны поездкой

Названы причины, по которым европейские туристы не стремятся в Россию

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру в конце мая — начале июня провёл исследование, которое показало, как путешествуют европейцы и почему они редко выбирают Россию как направление для отпуска. Среди основных факторов, которые служат барьерами для поездки в Россию, можно выделить расстояние, отсутствие информации и сомнения в безопасности.

По данным Евростата, Россию как направление выбирают 3% путешествующих за рубеж европейцев, и 90% из них остаются довольны поездкой. В то же время, согласно информации Всемирной туристской организация, Россия входит в топ-10 европейских стран по числу туристов. Тройку, привлекающую наибольшее число путешественников, составляют Франция, Испания и Италия. При этом, несмотря на восьмое место по количеству туристов из Европы, Россия занимает только 21-е место по величине трат. Таким образом, есть потенциал для того, чтобы, с одной стороны, в целом увеличивать турпоток из Европы в России, а с другой — привлекать более платёжеспособных туристов. Что же мешает этому сейчас, какие есть сложности, почему для Европы Россия — не самое очевидное направление?



это не направление для коротких поездок.

Одна из основных причин, почему в Россию приезжает не так много европейцев, заключается в том, что Россия —Согласно данным Туту.ру, около половины заграничных поездок, к примеру, жителей Германии — однодневные (9 из 10 таких поездок совершаются с туристическими целями, это не командировки). Наиболее открыты к длительным путешествиям Норвегия, Финляндия и Швейцария. Также исследование показало, что выездной туризм житель Европы начинает с граничащих стран. Причём около 60% поездок совершается на собственной машине. Уже после изучения соседних стран европеец начинает выезжать всё дальше и дальше.

В России расстояния слишком большие, чтобы сюда можно было приехать из другой страны на пару дней и уехать обратно. Исключение — организованные туры (например, выезды в Санкт-Петербург из Финляндии). Но стоит учитывать, что сама по себе услуга пакетных туров в Европе менее распространена, чем в России.

Вторая проблема — отсутствие информации о России. Туристы просто не понимают, зачем к нам ехать. На данный момент нет какой-либо системно действующей программы по работе с нашим имиджем среди европейских туристов.

Третья причина, почему европейцы не ездят к нам чаще, — отсутствие уверенности в безопасности. Исследование Туту.ру показало, что европейские туристы опасаются поездок в Россию. По их мнению, на туристских маршрутах всё хорошо, но дальше выезжать страшно, нужно читать много отзывов.

Кроме того, среди трудностей, которые возникают при планировании поездок в Россию, отмечаются сложности с получением виз, а также невозможность составить маршрут заранее. Европейский путешественник планирует длительную поездку загодя, зачастую привязываясь к каникулам ребёнка, если это семейное путешествие. Обычно это случается за полгода до даты отправления. В случае с Россией такое планирование частично затруднено: не всегда операторы могут подтвердить экскурсии на местах за такой срок.

Существуют и опасения из-за языкового барьера. Есть стереотип о том, что нужно знать русский язык для поездки. Этот фактор серьёзно ограничивает выезды дальше крупных городов и особенно сокращает поток из наиболее обеспеченных стран западной Европы. Связанный стереотип — что в России почти никто не знает английский язык. Также иностранные туристы, побывавшие в России, нередко жалуются на сервис и инфраструктуру.