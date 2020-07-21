Где ум у человека? 22 июля 2020 — Всемирный день мозга. Мозг остается самой главной загадкой человечества

Самые совершенные электронные машины, созданные человеком, по сути своей являются попыткой приблизиться к человеческому интеллекту, сосредоточенному именно в головном мозге.

Несмотря на прогресс медицины, на сделанные научные открытия в этой сфере, в том числе в области исследования головного мозга, нервная система человека остаётся той областью, исследование которой продолжается по сей день

22 июля — Всемирный день мозга

В последние годы всё чаще всевозможные федерации и ассоциации врачей-специалистов определённого профиля, стремясь повысить внимание людей и государственных органов здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвящённые здоровью того или иного органа человека, либо системы органов.

Именно с такой целью Всемирная Федерация неврологии учредила Всемирный день мозга (World Brain Day) и постановила отмечать его ежегодно 22 июля.

Не секрет, что головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, на сделанные научные открытия в этой сфере, в том числе в области исследования головного мозга, нервная система человека остаётся той областью, исследование которой продолжается по сей день. Именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой продолжают оставаться загадкой.

Головной мозг фактически является командной структурой, благодаря которой осуществляется работа всех органов человека. Любой сбой в работе головного мозга моментально сказывается на жизнеспособности человека, приводя к нарушениям в работе любых органов. Самые совершенные электронные машины, созданные человеком, по сути своей являются попыткой приблизиться к человеческому интеллекту, сосредоточенному именно в головном мозге. Однако ни одна из них несравнима по сложности и совершенству с головным мозгом человека.

Заболевания нервной системы человека, в том числе заболевания головного мозга несут для человека тяжёлые последствия, предсказать которые порой бывает трудно. В результате этих заболеваний человек может испытывать страдания, нервные переживания, стать инвалидом, потеряв трудоспособность и даже погибнуть. Да, многое изучено, но многое и остаётся пока за завесой тайны для учёных-медиков. Именно поэтому здоровью головного мозга неврологи придают такое большое значение, вырабатывая систему профилактики изученных заболеваний, возможных травм. Систематизируя имеющиеся знания, опираясь на научные открытия, используя передовые технологии в области медицинского оборудования и фармакологии, специалисты обмениваются опытом и стремятся к поиску наиболее эффективных способов диагностики и лечения заболеваний головного мозга.

Ежегодно Всемирная Федерация неврологов, созданная ещё в 1957 году, организует мероприятия, посвящённые Всемирному дню мозга. На этих форумах, конференциях и съездах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, учёные, неврологи и невропатологи. Освящение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний – основные пункты повестки дня подобных мероприятий.

Ежегодно Федерация определяет тематику следующего года, которая будет преобладать на всех мероприятиях.

На уровне системы здравоохранения различных государств посредством наглядной информации через плакаты, буклеты и проведение семинаров осуществляется просветительская деятельность среди населения.

Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, поисков решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и т.д.).

Источник: https://www.calend.ru/