Путин остается до 2030 года. Хотя «пока еще ничего не решил»

Россия уже не борется за место в топ-5 ведущих экономик мира, а двукратное снижение уровня бедности ожидается только через 10 лет.

Путин остается до 2030 года

Владимир Путин скорректировал национальные цели развития: по сравнению с майским указом 2018 года они стали менее амбициозными — в частности, из списка исчез пункт о вхождении России в топ-5 ведущих экономик мира, а двукратное снижение уровня бедности ожидается только через 10 лет.

В Кремле документ назвали судьбоносным, а изменения связали «с неблагоприятной экономической конъюнктурой», которая «затормозила все страны мира». Новый срок достижения целей — 2030 год вместо 2024-го — указывает на то, что Владимир Путин, по всей видимости, намерен баллотироваться в президенты как минимум еще один раз.

О том, что майский указ больше не является священной коровой, стало известно на прошлой неделе на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Там Михаил Мишустин предложил продлить достижение обозначенных в нем национальных целей до 2030 года. А Владимир Путин дал понять, что скорректированы могут быть не только сроки, но и сами задачи.

«Чем конкретнее они будут, тем лучше для нас всех», — сказал президент. Однако в итоге из обновленного документа исчезли многие целевые показатели, фигурировавшие там ранее.

Самое заметное изменение претерпел экономический блок требований. В указе, подписанном президентом во вторник, уже не ставится задача войти в топ-5 ведущих экономик мира и нет упоминаний об инфляции не выше 4% и увеличении производительности труда не меньше чем на 5% в год, проанализировал МК.

Теперь задачи в сфере экономики сформулированы следующим образом: обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового уровня при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции. А конкретные параметры установлены только для несырьевого экспорта и инвестиций в основной капитал — они должны вырасти на 70% к уровню 2020 года.

В области образования, науки и культуры в майском указе 2018 года ставилась задача войти в пятерку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. Теперь это требование звучит менее амбициозно — достаточно места в топ-10, как и по качеству общего образования. Зато в списке целей появился пункт об увеличении доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, до 15% и росте посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с 2019 годом.

Из перечня целей в области экологии исчезли пункты об обязательной ликвидации всех несанкционированных свалок, создании 24 новых природоохранных территорий и сокращении на 20% совокупного выброса вредных веществ в наиболее загрязненных городах. Вместо этого в новом указе говорится, что выбросы в целом нужно сократить в два раза. А мусор сортировать в объеме 100% и вдвое снизить объемы отходов, направляемых на полигоны.

Многие национальные цели из майского указа без изменений перекочевали в июльский, но срок их достижения продлен на 6 лет. Так, только к 2030 году вместо 2024-го продолжительность жизни в РФ достигнет 78 лет. Ранее предполагалось, что через 10 лет россияне будут доживать уже до 80.

Аналогичная история с уровнем бедности. Его к окончанию нынешнего срока президентских полномочий Владимира Путина планировалось снизить вдвое — до 6,6% населения, однако уже в конце 2019 года стало очевидно, что достичь заявленной цели будет затруднительно.

А коронавирус и все, что за ним последовало, сделали планы властей и вовсе призрачными. В начале этого года за чертой бедности в России проживало 18,1 млн человек, или 12,3% населения. К концу года их число неминуемо вырастет: уже известно, что во втором квартале доходы граждан снизились на 8% — рекордное падение с 1999 года. Причем, как это обычно бывает, сильнее всего кризис ударил по тем, кто балансировал на грани. В новом указе Путина горизонт борьбы с бедностью продлен до 2030 года. Однако формулировка задачи не изменилась — число россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, должно снизиться в два раза к уровню 2017 года.

Отсрочку на 6 лет получил также нацпроект по жилью: уже в связи с реформой долевого строительства было очевидно, что выйти на ввод 120 млн кв. м к 2024 году не удастся и нужны корректировки. Также логично выглядит перенос увеличения доли занятых в малом и среднем предпринимательстве: пока малый бизнес считает потери и о численности в 25 млн даже думать не приходится.

Впрочем, есть в новом указе и позитивные изменения. Так, количество граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся спортом, через 10 лет должно составить аж 70%, поскольку с выполнением ранее поставленной задачи (55% к 2024 году) нет никаких проблем. Появились в перечне и другие цели, достижение которых является практически гарантированным и не вызывает тревоги у власти. К 2030 году населению в электронном виде будет доступно 95% «массовых социально значимых услуг», а широкополосный доступ к Интернету получат 97% домохозяйств.

Дмитрий Песков связал необходимость корректировки майского указа 2018 года с неблагоприятной экономической конъюнктурой, которая «затормозит развитие всех стран мира без исключения». Из-за нее пришлось убрать пункт о вхождении РФ в топ-5 ведущих экономик мира и продлить сроки достижения обозначенных ранее важных национальных целей.

«Цели должны быть реалистичными и достижимыми. Вот этим и руководствовались», — пояснил он, отметив, что в трехмесячный срок будут также скорректированы нацпроекты. Однако документ, по его мнению, все равно получился амбициозным и судьбоносным: он определяет, как страна будет жить в ближайшие 10 лет. В свою очередь помощник ВВП Максим Орешкин заявил, что обновленные национальные цели отражают изменения, принятые в Конституцию, а сам президент намерен «максимально контролировать» их реализацию.

Все это указывает на то, что Владимир Путин собирается продлить свои полномочия как минимум до 2030 года, хотя на словах «пока еще ничего не решил».