Фото: Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку

Очень близко река, буквально через поле Марьин лог.

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