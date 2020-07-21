Фото: Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку

Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:
Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку. Очень близко река, буквально через поле Марьин лог.
Очень близко река, буквально через поле Марьин лог.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:
Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку. Очень близко река, буквально через поле Марьин лог.
От редакции
Проснулся, выглянул в окно - а там вороны завтракают! Приятного аппетита!