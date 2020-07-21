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Новости Бердска / Народные новости

Фото: Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку

23:49 21.07.2020
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Очень близко река, буквально через поле Марьин лог.

Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Фото: Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку"Никому не позволено гадить нам на голову": Просят помочь губернатора Травникова остановить строительство свалки активисты у СНТ "Марьин Лог" в Бердске. Вышли в очередной пикет 21 июля 2020Ещё 87 новостей

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель Бердска:
Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку. Очень близко река, буквально через поле Марьин лог.

Фото: Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку
Вот как выглядит пейзаж с Марьиного лога на будущую свалку
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