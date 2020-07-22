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Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

14:48 22.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С такой инициативой должен выступить сам Путин в обращении к нации. Россияне считают, что августовские деньги пригодились бы при подготовке детей к школе.

Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
По 10 тысяч рублей выплатили на детей от 3 до 16 лет в июне и июле
Сюжет: Все пособия Путина
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и областиЕщё 212 новостей

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»:

-По 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс.  в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Какие меры поддержки предусмотрены в августе 2020 года? В соцсетях спорят на тему, продлят ли на август выплату в 10 тыс. рублей. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября.

Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не совсем правильно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Но надежда на продление выплат сохраняется. Многие считают, что августовские деньги были бы очень кстати для подготовки детей к школе. Как вы считаете?

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От редакции

В августе будут выплаты на детей?

Любовь, 12 июля 2020 20:54
Да,конечно не мешало бы ещё получить на детей одноразвую выплату. Сама сижу на минималке уже четвёртый месяц. Ресторан только открылся три дня назад.
Мария, 13 июля 2020 22:54
Да я тоже думаю что августовская выплата очень поможет и детей в школу собрать и в садик с рождения и до 16
Елена, 17 июля 2020 19:36
Пусть ваши дети идут и работают
Кто-то, 20 июля 2020 01:38
Елена,пусть идут работают в связи c Covid куда?
Марфа, 20 июля 2020 21:06
Ага, щас трехлетка на работу пошел... Ума копите.
Тоже за продление выплаты! У нас в области до сих пор половина магазинов и ТЦ закрыта, садики тоже...
Ляна, 21 июля 2020 05:19
Я думаю что нам всем поможет очень это выполота в августе даже больше чем в июле школа на носу что нам делать щас очень трудно родителям кто иза этого вируса без роботы остались я думаю что Владимир Владимирович нас неоставит он обезательно поможет нам
Аноним, 13 июля 2020 00:49
Хотелось бы, не только школьнькам а детям с 3 до 16 лет, так как в садик тоже нужно собрать ребенка
Катерина, 13 июля 2020 10:28
С 0 до 18 нужно, у меня ребёнок с 2х лет в садик ходит
Ксения, 13 июля 2020 15:51
Интересно Вы конечно рассуждаете...от 3-х до 16 лет детям нужны деньги, а от 0 до 3-х как будто нет...их тоже нужно кормить, одевать, обувать и т.д Если выплачивать, то всем...
Екатерина, 14 июля 2020 13:40
Как мама троих детей разных возрастов, скажу, что именно до трëх лет у меня уходит больше всего финансов ( специализированное питание и лекарства) подгузники, одежда каждый месяц, прогулки, ходунки, качели игрушки, МАН ежи, коляски, кроватки, ван ночки, мобилизации и прочее, список бесконечен, со старшими намного проще 7 и 12 и едят они уже с общего стола.
Алена, 18 июля 2020 00:05
Моей дочери 15и она пошла работать на лето в школу,но на это к школе не соберешь.хотелось бы ещё одну выплату,стыдно просить,но таково сейчас положение.
Лилек, 19 июля 2020 00:46
ДА дали бы ещё на детей которым и 17 лет и 18 лет я сама закончила школу когда было 18 так что дети одинаковые если они учатся и в садик ходят и дома малыши сидят они тоже кушать хотят все
Аноним, 13 июля 2020 01:17
НВР:
Да
Виктория., 15 июля 2020 04:50
Да канечно немешало бы . В августе получить такую выплату.У меня 6 детей.А 4х сабирать в школу. Муж умер . Эта выплата была бы к стати.
Елена, 19 июля 2020 18:56
Вообще то с 0 до 3 уже получают у нас в деревне зарплата 1100 вы будете смеятся. Но вы одените на токую зарплату 3х в школу. И итог каму нужна помощь
оксана, 13 июля 2020 01:40
спасибо В В Путину.Эти выплаты были очень кстати.Хотелось бы в августе получить чтобы собрать детей в школу.
Юлия, 13 июля 2020 15:24
Сечас на носу у всех школа и в августе помощь путина не помешала бы не кому.
омичка, 18 июля 2020 16:34
"спасибо" за что?!за то,что нас ободрали до липки?!и теперь подачки швыряют в нефтегазовой стране с богатыми народными природными ресурсами,которые олигархи захапали, как свои ?! ЗА ЧТО СПАСИБО?!?
Covid-19, 18 июля 2020 17:20
омичка, людей намеренно отучили ждать какой-либо помощи от государства, поэтому за какие-то занюханные 10т. люди готовы душу продать всяким путиным, чубайсам, рокфеллерам, соросам и прочим ротшильдам.
Светланаё, 19 июля 2020 04:05
Да еслиб еще в августе дали эту выплату то было бы очень хорошо. За ранее спасибо
Наталья, 13 июля 2020 03:30
НВР:выплаты нужны, и не только к подготовке к школе. Далеко не все регионы отменили ограничительные меры. У нас, например, детские сады открылись только для отдельных детей, если оба родителя работают в отраслях, обозначенных в постановлении области. А остальные?
Ирина, 13 июля 2020 03:58
А чем же дети от 8лет до18лет хуже детей с рождения.Им всё,а этих детей кормить одевать не нужно.Если выплачивать то всем,Ане делать разницы.
Яна, 13 июля 2020 12:48
ну так на 8 лет дают деньги так то
Иван, 13 июля 2020 12:50
так с 16 лет уже дети вы видели какие! Уже сами рожают, просто вас жаба душит что вам не дали вот и все
Еленка Ваер, 13 июля 2020 16:50
Да с 8 лет до 18 нет выплат ежемесячных для мало обеспеченная как с 3 до 7 лет.
Раз в три месяца крупы дают и раз в три месяца 1000 на семью.
Вдуматься только 4000 тыс в год.
Кристина, 17 июля 2020 14:57
Ну знаете, после 7 лет, вы спокойно можете выйти на работу
Евгения, 21 июля 2020 01:09
Я так понимаю вы про детские на детей от 3до7 говорите. Так вот, это не для всех а только для малоимущих. И сделано это из-за того что многои родители не могут отправить своего ребенка в садик, по разным причинам. Либо в их местности нет садика, либо нет мест или средств. Поэтому мамочка не может выйти на работу А с 7лет вроде он уже должен ходить в школу и поэтому мама может спокойно идти работать. Вроде как ребенок более менее самостоятельный и за ним нужно меньше присмотра
Марина, 22 июля 2020 12:31
Я полностью с вами согласна. У меня сын 17 лет учится очно в техникуме. Дениг уходит много одеть, обуть, питание плюс проезд. Если родителям с детьми выплатили 5000 и 10000, то от 17 до 18 лет ничего.
Аноним, 13 июля 2020 04:25
НВР:
Будут
Аноним, 13 июля 2020 07:33
НВР:
Нет. Набаловались.
Ольчик, 13 июля 2020 08:00
Здравствуйте
Да конечно, мы очень благодарны В. В. Путину за такую поддержку, и не плохо было бы получить такую поддержку и еще раз. Так как улучшения не ожидается,вирус распространяется а денег много не бывает, уж тем более когда есть дети. ОЧЕНЬ ПРОСИМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАТЬ НАС И В АВГУСТЕ!!!!!
Аноним, 13 июля 2020 08:09
НВР:
Вряд ли. Выборы уже прошли
Анжелика, 21 июля 2020 08:14
Буду очень, очень разочарована в правительстве если окажется что две выплаты были только в связи с выборами и третьей в августе не будет
Наталья, 13 июля 2020 10:25
Владимир Владимирович Путин к вам обращаться Мама ребенка от 3 до 16 лет можно узнать у вас будет ещё выплаты на детей в августе месяце? Я вам очень благодарна спасибо вам огромное за все не помешало бы ещё одну выплату к школе собрать ребенка
Барабашка, 13 июля 2020 11:30
Натача, здесь не прямая линия с президентом
Еленка Ваер, 13 июля 2020 16:55
Да, что Вы с этой школой привязались цены на продукты какие, еды детям купить денег нет.
Эти 20000 очень спасают прокормить детей.
А в школу собрать 3000 хватает в волю.
Юлианна, 14 июля 2020 16:55
Это как на 3000 собрать ребёнка в школу??? Поделитесь рюкзак минимум 1000,форма, тоже+физ-ра. Тетради, учебники, концелярия, обувь
Юля просто, 16 июля 2020 13:44
У меня в школу 3 купила рюкзаки и почти всю концелярию на 15000 а ещё надо две формы на девочек минимум по 1500 и на мальчика так же а тут пишут 3000 за глаза ‍♀️‍♀️
Николай, 13 июля 2020 11:47
Я опекун безработный,помощь к школе очень нужна!!
юлия, 14 июля 2020 16:33
день добрый,вы считаете детей в школу собрать 3.000 хватает??? когда одна форма в 5.000 выходит,обувь,спортивный костюм,канцелярия??? на 3.000 это не реально,минимум 30.000
Аноним, 17 июля 2020 15:19
Правительство поступает несправедливо значит детям с 3 до 7выплаты и с 3 до 16тоже выплаты они на две выплаты попали .несправедливо установили вы выплаты с 8до18.а детям -инвалидам так совсем ничего невыплатили в связи с коронавирусом.почему у нас правительство так поступает.
Аноним, 22 июля 2020 03:08
Опекуны получают за детей! И не плохо! Тогда снимите опекунство раз так вам тяжело.
Аноним, 13 июля 2020 12:07
НВР:
Данная выплата очень помогает в такой сложный период. Было бы хорошо если бы ее выплачивали до конца года. Так как многие семьи столкнулись со с многими трудностями и не предвиденными расходами.
Светлана, 17 июля 2020 23:59
Полностью поддерживаю!
Аноним, 13 июля 2020 12:30
НВР:
Конечно, выплаты сейчас очень даже нужны многим семьям. Спасибо огромное призиденту...
Аноним, 13 июля 2020 13:21
Эти выплаты были перед выборами, сейчас выборы прошли больше никаких выплат не будет. Это была замануха чтобы люди только проголосовали
Аноним, 13 июля 2020 13:37
НВР:
Надеюсь что да,как раз будет помощь что детей собрать в школу.
Аноним, 13 июля 2020 13:46
НВР:
Враньё
Аноним, 13 июля 2020 14:11
НВР:
Надеюсь к школе не помешает
Анатолий, 13 июля 2020 14:15
Да эти выплаты очень помогли Я тоже за продления

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