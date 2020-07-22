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Общество / Стиль жизни

Как привлечь деньги в дом в новолуние 20 июля 2020 года

14:27 22.07.2020 Фото: pxhere.com
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Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.

Как привлечь деньги в дом в новолуние 20 июля 2020 года
Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Денежные приметы помогут привлечь в жизнь финансовое благополучие и справиться с любыми материальными проблемами.

Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства. В такое время проще всего оставить в прошлом все, что мешало развитию и счастью, а также осуществить давние задумки. Эксперты сайта рекомендуют познакомиться с денежными приметами, которые позволят больше не страдать от нехватки средств к существованию.

  1. В день Новолуния найти монету — к финансовой удаче. Ее сохраняют, чтобы затем показать молодому месяцу и спрятать рядом с порогом дома. Тогда деньги пойдут в карман, а не мимо.
  2. Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.
  3. По примете в день Новолуния монетка, показанная Луне, станет талисманом, притягивающим деньги.
  4. Справиться с финансовыми трудностями поможет крупная купюра. Ее кладут на ночь на подоконник, а затем прячут в укромном месте. Она станет магнитом для финансовых потоков.
  5. Еще одна действенная финансовая примета — в день Новолуния разложить деньги в укромные уголки, а на следующий день приобрести на них необходимые для дома товары. Так получится привлечь материальный достаток в дом.
  6. Поклониться семь раз Новой Луне — к деньгам. Для того чтобы прибыль шла постоянно, в сторону Луны кидают серебряную монетку.
  7. Привлечь деньги получится, если в день Новолуния строить планы, но не начинать ничего нового.
  8. По примете встреченный рассвет и проговоренное вслух желание разбогатеть привлечет в жизнь материальное благополучие. В летний период рассвет лучше всего встречать на природе или на балконе, чтобы увидеть первые лучи Солнца во всей красе.
  9. Еще одна примета — добавить в кошелек эфирное масло, привлекающее достаток. Одной капли будет достаточно. Ее можно нанести на купюру, чтобы сделать ее денежным талисманом, или же смочить маслом ватный диск.
  10. В Новолуние заговаривают воду, чтобы поливать ей растения, привлекающие достаток. Это может быть денежное или долларовое дерево, которые украсит интерьер и будет символом материального благополучия.

В день Новолуния принято проводить обряды, направленные на очищение. Для этого можно использовать соль, которой натирают тело, а затем помыться прохладной водой, чтобы смыть с себя негативные программы и избавиться от отрицательного воздействия извне. Кроме того, в день Новолуния привлечь деньги можно благодаря изготовлению денежных талисманов для дома, чтобы финансовый поток не иссякал.

Источник: dailyhoro.ru

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От редакции

Какая зарплата для вас является приемлемой? Вам хватает денег?

Елена, 20 июля 2020 02:38
75000
Аноним, 20 июля 2020 03:03
НВР:
Нет, это нищета
Аноним, 20 июля 2020 11:43
НВР:
75000 руб
Аноним, 20 июля 2020 13:57
НВР:
Нет
Аноним, 20 июля 2020 14:41
НВР:
200000
Аноним, 20 июля 2020 15:14
НВР:
Нееет
Аноним, 20 июля 2020 15:21
НВР:
45000
Людмила, 20 июля 2020 16:10
НВР:
150.000
Аноним, 20 июля 2020 16:32
НВР:
500 000.
Аноним, 20 июля 2020 16:41
НВР:300000
Аноним, 20 июля 2020 16:56
НВР:
70тысяч
Аноним, 20 июля 2020 16:57
НВР:
Нет вся в долгах
Аноним, 20 июля 2020 17:00
3000$, да
Аноним, 20 июля 2020 17:08
НВР:
Вы издеваетесь? Я получаю 60тысяч,из них 40 тысяч плачу за обучение сына. Пусть Аллах Великий и Всемогущий воздаст по делам Аминь
Аноним, 20 июля 2020 17:35
НВР:
150000
Елена, 20 июля 2020 17:43
НВР:
100000 в месяц для начала
Аноним, 20 июля 2020 17:53
НВР:180000$ в год
Аноним, 20 июля 2020 18:12
НВР:
50000
Аноним, 20 июля 2020 19:04
НВР:
Нет не хватает. 150-200 тысяч тенге достаточно
Аноним, 20 июля 2020 19:16
НВР:
10тыс
Аноним, 20 июля 2020 19:17
НВР:
От 100000 на 1 человека
Аноним, 20 июля 2020 19:21
НВР:
180000.нет
Аноним, 20 июля 2020 19:35
НВР:
Мне надо 100000.а получаю 13000.позор. Но не мне, конечно!!!!!
Аноним, 20 июля 2020 19:39
НВР:
Не хватает
Аноним, 20 июля 2020 19:40
НВР:
Да хватит 7000грн
Риол, 20 июля 2020 19:49
Нас трое.хотелось "бы"по 30 на каждого,а не на троих.Но мы в россии...
Аноним, 20 июля 2020 19:51
НВР:
3т.₴
Аноним, 20 июля 2020 19:51
НВР:
3т.₴
Аноним, 20 июля 2020 19:53
НВР:
20000
Аноним, 20 июля 2020 19:55
НВР:
100000 на семью с 3х человек
Аноним, 20 июля 2020 20:10
НВР:
30000
Аноним, 20 июля 2020 20:22
НВР:
50
Аноним, 20 июля 2020 20:26
НВР:
150000р
Аноним, 20 июля 2020 20:31
НВР:
40000
Аноним, 20 июля 2020 20:41
НВР:
25000
Аноним, 20 июля 2020 20:44
НВР:40000
Аноним, 20 июля 2020 20:46
Хочу, хочу, хочу! Эх, писаки! Довольствуйтесь и радуйтесь тому, что Бог вам дал: солнцу, здоровью, жизни... Коль живёте так, значит этого заслуживаете и требовать что-то от других глупо!
Жар птицаз, 20 июля 2020 21:07
Зарплата должна быть постоянной, чтобы хватило на все потребности
Аноним, 20 июля 2020 21:08
НВР:
Хотя бы 100000 грн
Ольга, 20 июля 2020 21:13
50000
Аноним, 20 июля 2020 21:16
НВР:
25000тыс.
Аноним, 20 июля 2020 21:18
НВР:
От 800 000тг.до 1.5 млн.тенге
Аноним, 20 июля 2020 21:25
НВР:
200.000
С моей зарплатой НЕ ХВАТАЕТ!
Прекрасная, 20 июля 2020 21:30
Благодарю за то, что имею. У меня всегда достаточно денег, чего и всем желаю.
Аноним, 20 июля 2020 21:44
НВР:
50 000 т.руб
Аноним, 20 июля 2020 21:44
НВР:
700000
Аноним, 20 июля 2020 21:55
НВР:
От 100000
Аноним, 20 июля 2020 21:58
НВР:
100 000
Аноним, 20 июля 2020 22:00
НВР:
100000
Аноним, 20 июля 2020 22:04
НВР:
135000

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