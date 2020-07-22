Видео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома «Бердск-Центральный». Смотрите

18 июля 2020 года. Около 11.30. На видео видно, что самолеты после взлета и пролета над бердскими могилами только над будущей свалкой начинают набор высоты.
А работы, во всяком случае геодезические, ведутся на полигоне и сегодня, в субботу 18 июля 2020 года.
да, помешают
Ну если только бомбить свалку будут.
А лучше офис на Комсомольской высокоточечным.
Гусь свинье не товарищъ, только заметили что ли.
Диденко Ирина Валериевна
Избирательное объединение:
КПРФ (22 округ)
Комитет:
По бюджетной, финансово-экономической политике и собственности
Должность в комитете:
Заместитель председателя комитета
Состоит в комиссиях:
Комиссия по наказам избирателей - заместитель председателя комиссии
E-mail общественной приёмной:
2253679@gmail.com
Она ещё и мастер вертолётного спорта.
Да
Не самалеты помешают птицам.А птицы будут мешать летать вертолетам самолетам.Будут трагедии