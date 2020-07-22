По рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИ

Другие СМИ не приглашают в целях «усиления мер по защите населения». Ответы главы Евгения Шестернина на запрос редакции «Курьер.Среда.Бердск»: почему журналистов не позвали на обсуждения вопроса свалки?

Шестернин мэр Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» 14 июля 2020 года отправила запрос в мэрию Бердска на имя главы Евгений Шестернина с вопросами о том, почему заседания рабочей группе по будущему полигону ТКО прошли в выборочном присутствии СМИ 2 и 9 июля.

Позиция редакции «Курьер. Среда. Бердск» — все СМИ должны освещать тему полигона ТКО у границы Бердска на земле Искитимского района. Без исключения. У каждого свой читатель. А избранность говорит о том, что власть хочет управлять информационным потоком конкретно по этой теме.

В минувшую пятницу, 17 июля, «Курьер. Среда. Бердск» получил ответ на запрос за подписью главы Бердска Евгения Шестернина. Мы бы хотели опубликовать ответы мэра на каждый из заданных вопросов. Чтобы граждане Бердска знали, что местная власть предоставляет право присутствовать на заседаниях рабочей группы по будущему полигону около кладбища Бердска тем СМИ, у который выше рейтинг «Медиалогии». И думаем, что Евгений Шестернин точно может попасть в ТОП-5 мэров городов 100-тысячников, которые хотя бы отдаленно понимают, что такое рейтинг «Медиалогии». В истории редакции бывало многое, например, как-то спикер горсовета Валерий Бадьин требовал через запрос ответить, куда ездят в командировки сотрудники, другой случай – экс-директор КБУ Александр Кожин тоже нас как-то решил не позвать на некое заседания, а потом не отвечал на запросы, да так долго, что прокурор Бердска его обязал ответить. А сам Кожин вошел в рейтинг чиновников России, которые игнорируют закон о СМИ.

Список вопросов запроса в городскую мэрию:

Мэрией Бердска создана рабочая группа по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района около кладбища Бердска. На 10 июля 2020 года прошло два заседания. Просим предоставить копию регламента проведения заседаний в целом (то есть любых и на любую тему) рабочих групп, утвержденную администрацией города Бердска.

Евгений Шестернин: Регламент работы администрации города Бердска размещен в общем доступе на официальном сайте администрации.

Редакция: Мы не получили ответа на свой вопрос и вынуждены будем направить повторно.

Просим предоставить копию повестки и протоколов ведения заседания рабочей группы по вопросам строительства полигона ТКО: заседание от 02.07.2020 и 09.07.2020 года. А так же просим предоставить аудиозапись проведенных заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года.

Евгений Шестернин: Решения рабочей группы публикуются на официальном сайте администрации и сетевом издании «Бердск-онлайн».

Редакция: Мы считаем, что глава не ответил на наш запрос. Вынуждены отправить запрос повторно. Мы не получили копию повестки и протокола и т.д.



На каких информационных ресурсах, каким методом или способом были извещены редакции СМИ Бердска о предстоящих заседаниях рабочих групп от 02.07.2020 и 09.07.2020 года?

Евгений Шестернин: Согласно Положению о рабочей группе по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами формат проведения рабочей группы определяет председатель рабочей группы.

Редакция: То есть председатель рабочей группы должен был известить? А кто председатель? Мы отправим дополнительно запрос. Как и попросим предоставить Положению о рабочей группе по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Когда и кем принималось решение о закрытом проведении заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года?

Евгений Шестернин: «Закрытый» формат проведения заседаний в администрации города Бердска установлен постановлением администрации об усилении мер по защите населения.

Редакция: Как нам показалось, глава Бердска Евгений Шестернин тут решил пошутить. Возможно, он думал о пандемии? Хотя мы спрашивали об ином. Так глава Бердска и чиновники используют пандемию, чтобы скрыть информацию о будущем полигоне?

Если такого решения не принималось, то по каким критериям – на заседаниях рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года присутствовал журналист сетевого издания «Бердск-онлайн»?

Евгений Шестернин: Главный редактор сетевого издания «Бердск-онлайн» Галина Жильцова наравне с экспертами в области экологии, представителями общественности, депутатского корпуса входит в состав рабочей группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Редакция: Это большая честь для главного редактора сетевого издания «Бердск-онлайн» Галина Жильцова. Просим оказать такую же честь главным редакторам всех остальных СМИ Бердска без исключения. И так же запросим список рабочей группы.

Почему организаторы заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года выборочно приглашают СМИ, ущемляя право на получение информации по Федеральному закону от 27. 12. 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации» и ст. 15 Федерального закона от 09. 02. 2009 г. №8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации по важному вопросу для жителей Бердска – в лице читателей иных СМИ Бердска? Чем это обусловлено?

Евгений Шестернин: В связи с ограничительными мерами для информирования был выбран ресурс, который занимает лидирующую позицию среди бердских СМИ в региональном рейтинге по цитируемости, составленном компанией «Медиалогия».

Редакция: Проводите такие рабочие группы онлайн! И стоит заметить, что по такому критерию вы должны были пригласить первую городскую газету «Бердские новости» в первую очередь. Ведь она входит в холдинг правительства Новосибирской области, выражает мнение власти и народа, а в рейтинге «Медиалогии» занимает более высокую позицию. Разве газета «Бердские новости» — это не бердское СМИ?

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Новосибирской области

И в целом, такое объяснение выглядит, по меньшей мере, странным. Рейтинг, действительно, могут и должны использовать пресс-службы. Но в данной ситуации, когда вы никого из СМИ не позвали на заседание рабочей группы по судьбоносному решению для всех бердчан — в том числе и еще не родившихся, — такое объяснение смотрится смешной отговоркой. То есть когда нечего сказать — взяли и придумали. Вас не интересует охват аудитории, а вас интересует сугубо медийный параметр – рейтинг «Медиалогии». По сути, это сколько ссылок на конкретный ресурс было со стороны других ресурсов за определенный период времени. Например, опубликовал ресурс информацию, которую ему слили про синего кита и получил 30 ссылок, а потом оказалось этого не было в реальности – кита-то синего. Мы, безусловно, рады за сайт «Бердск онлайн», у которого есть надежные источники. И по сути, мэр Бердска действительно попал в анналы истории как глава городка, который готов выйти и голодать против свалки. Тут и, правда, были ссылки и вы, Евгений Анатольевич, стали героем, который по сути, пошел против решения областной власти – ведь этот полигон уже давно есть в схеме расположения мусорок. Или вы что-то имели ввиду другое? А ваши слова выдернули из контекста? Мы уверены, что вы не собирались возглавлять протесты и голодать за право бердчан жить без свалочной вони. Ваши эмоциональные слова просто выдернули из контекста, да. Для истории и жителей других городов и деревень России вы стали героем, вставшим во главе свалочного протеста. А ваш ответ на данный запрос — из той же серии, все понимают, что данная тема должна быть публичной, но ответами показываете — нет же, нет. Она для избранных. И, по сути, публично в этом признаетесь. И это все может понизить вес губернатора и региона во всевозможных рейтингах.

Кстати, да нам не угнаться за «Бердск онлайн» в рейтинге. Но давайте сравним посещаемость на 18.30 часов 19 июля 2020 года.

Сайт https://vn.ru/ — принадлежит правительству Новосибирской области – более 25 000 у.п. за 19 июля 2020.

Сайт https://berdsk-online.ru/ — 2118 у.п. за 19 июля 2020.

Сайт https://kurer-sreda.ru/ — 146 000 у.п. за 19 июля 2020.

https://www.liveinternet.ru/ — Именно по этому счетчику смотрит рейтинг СМИ правительство Новосибирской области.

В разделе Новости и СМИ – VN.ru – 233 место, Кu rer- sreda – 58 место. Сайт Бердск онлайн где-то далеко в конце списка. В рейтинге ВСЕ СМИ России.

А среди местных ресурсов — Новосибирской области, так вообще «Курьер.Среда.Бердск» на 3 месте, а «Бердск онлайн» на 76. Тоже на 19 июля 2020.

В целом мы считаем, что вы нарушили правом СМИ на получении информации и право читателей знать о деятельности мэрии.

Является ли это прямой формой проявления цензуры со стороны органов власти в лице администрации Бердска – сокрытие информации о проведении заседания по общественно важной для горожан теме, чтобы впоследствии эта тема не отражалась на страницах того или иного СМИ?

Евгений Шестернин: Напоминаю, что согласно Закону о СМИ, на который вы ссылаетесь в запросе, цензура массовой информации определяется как «требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей». Администрация города Бердска не проявляет и не допускает цензуру.

Редакция: Согласны. Назовем, не приглашение СМИ на рабочую группу – это управление информационными потоками, исходящими из мэрии.

В каком документе администрации Бердска утвержден регламент проведения закрытых от СМИ совещаний, заседаний? Просим предоставить название документа, дату и год его принятия и копию документа.

Евгений Шестернин: Регламент работы администрации города Бердска размещен в общем доступе на официальном сайте администрации.

Редакция: Мы считаем, что глава не ответил на наш запрос. Вынуждены отправить запрос повторно.

По какими критериям идет отбор со стороны органов власти Бердска по допущению или не допущению того или иного СМИ на мероприятия, когда организатором выступают сотрудники администрации Бердска?

Евгений Шестернин: В большинстве государственных органах СМИ проходят аккредитацию. К сожалению, в городе Бердске такой практики пока нет. Но это вопрос времени. Данный отбор органами власти города Бердска не осуществляется.

Редакция: Аккредитация, о которой вы сожалеете не синоним тому, что вы будете пускать «кто сердцу люб». Тогда нам показалось, что отбор был.

Министр ЖКХ и энергетики Архипов заявил, что проект полигона уже есть и он проходит экспертизы. Он также должен быть предоставлен в мэрию Бердска. Просим предоставить на освещение на нашем сайте «Курьер. Среда. Бердск» проект будущего полигона. Люди имеют право знать, это касается каждого жителя Бердска и Искитимского района.



Евгений Шестернин: За данным проектом вам следует обратиться к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области.



То есть вы в очередной раз лишаете возможности горожан знать правду о будущем полигоне, отправляя нас в МинЖКХ правительства НСО. Мы, конечно, туда обратимся.

От редакции: Мы повторно отправим запрос с вопросами, на которые не получили ответы, когда мэр вернется из отпуска.

Ответы мэра