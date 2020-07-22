Около кладбища: За 32 секунды проезжает машина отремонтированную часть ул. Полевой в Бердске за 5 млн рублей депутатских денег. Смотрите видео

Ремонт улицы Полевой обошелся за метр в 10 раз дешевле, чем ремонт улицы Ленина в 2015 году.

Отремонтировали дорогу на улице полевой — один квадратный метр обошелся в 12 000 рублей

Ремонт улицы Полевой практически закончен: за 4 982 293 рубля отремонтировали 430 метров дороги на кладбище. Сейчас строительство дороги на стадии приемки работ — уже скоро ремонт улицы Полевая будет завершен. Деньги на ремонт этой дороги выделили из депутатских, но их, разумеется, не хватило на всю улицу. Общая протяженность улицы Полевой — 4 750 метров, так что отремонтированная часть составляет всего 9% дороги.

На видео видно, как тяжело пробирается машина через ямы и выбоины, как трясется и машина, и экран. Именно это и был тот самый проблемный участок дороги, на который многократно жаловались жители, но его, к сожалению, отремонтировать не удалось.

— Ремонт оставшейся проезжей части будет выполняться по мере выделения средств, — заявил заместитель главы администрации по строительству и городскому делу Владимир Захаров 15 июля.

На квадратный метр дороги на улице Полевой ушло 12 151 рубль, что довольно недорого по меркам дорожного строительства. Напомним, в 2015 году в Бердске была отремонтирована улица Ленина, на которую были потрачены баснословные суммы: например, квадратный метр на участке от Первомайской до Свердлова обошелся в 10 раз дороже, чем квадратный метр на Полевой — в 124 166 рублей.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос администрации Бердска по ремонту улицы Полевой, чтобы уточнить, чем обусловлен выбор именно этого участка дороги для ремонта, кто выполнял его и на основании чего был выбран подрядчик.

1. Сколько денег запланировано и из какого бюджета на капитальный ремонт дороги по ул.Полевой около действующего кладбища Бердска в 2020 году?

2. Кто принимал решение о ремонте данного участка дороги (дороги на кладбище) и какой участок дороги планировался ремонтировать – укажите начало и конец участка?

3. Сколько метров/ километров данной дороги планируется отремонтировать в 2020 году и на какую сумму?

4. Какая организация и на основании чего ремонтировала участок дороги вдоль забора кладбища летом 2020 года?

5. Какие участки дороги на кладбище планируется ремонтировать летом 2020 года еще? Укажите точный участок. Будет ли это участок до кладбища со стороны Бердска, или участок в сторону будущего полигона ТКО в с.Маяк Искитимского района?

6. Будет ли и когда ремонтироваться участок дороги на кладбище от магазина «Комбат» и до самого кладбища? Сколько денег требуется на ремонт всей дороги?



7. Почему предпочтение при выборе участка дороги на кладбище отдали около самого кладбища, если там дорога была гораздо лучше, чем дорога до него со стороны Бердска? Кто принимал данный выбор и данное решение?

Автор видео Курьер. Среда. Бердск