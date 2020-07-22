22.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Авто

Около кладбища: За 32 секунды проезжает машина отремонтированную часть ул. Полевой в Бердске за 5 млн рублей депутатских денег. Смотрите видео

14:09 22.07.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
10 5

Ремонт улицы Полевой обошелся за метр в 10 раз дешевле, чем ремонт улицы Ленина в 2015 году.

Около кладбища: За 32 секунды проезжает машина отремонтированную часть ул. Полевой в Бердске за 5 млн рублей депутатских денег. Смотрите видео
Отремонтировали дорогу на улице полевой — один квадратный метр обошелся в 12 000 рублей

Ремонт улицы Полевой практически закончен: за 4 982 293 рубля отремонтировали 430 метров дороги на кладбище. Сейчас строительство дороги на стадии приемки работ — уже скоро ремонт улицы Полевая будет завершен. Деньги на ремонт этой дороги выделили из депутатских, но их, разумеется, не хватило на всю улицу. Общая протяженность улицы Полевой — 4 750 метров, так что отремонтированная часть составляет всего 9% дороги.

На видео видно, как тяжело пробирается машина через ямы и выбоины, как трясется и машина, и экран. Именно это и был тот самый проблемный участок дороги, на который многократно жаловались жители, но его, к сожалению, отремонтировать не удалось.

— Ремонт оставшейся проезжей части будет выполняться по мере выделения средств, — заявил заместитель главы администрации по строительству и городскому делу Владимир Захаров 15 июля.

На квадратный метр дороги на улице Полевой ушло 12 151 рубль, что довольно недорого по меркам дорожного строительства. Напомним, в 2015 году в Бердске была отремонтирована улица Ленина, на которую были потрачены баснословные суммы: например, квадратный метр на участке от Первомайской до Свердлова обошелся в 10 раз дороже, чем квадратный метр на Полевой — в 124 166 рублей.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос администрации Бердска по ремонту улицы Полевой, чтобы уточнить, чем обусловлен выбор именно этого участка дороги для ремонта, кто выполнял его и на основании чего был выбран подрядчик.

1. Сколько денег запланировано и из какого бюджета на капитальный ремонт дороги по ул.Полевой около действующего кладбища Бердска в 2020 году?
2. Кто принимал решение о ремонте данного участка дороги (дороги на кладбище) и какой участок дороги планировался ремонтировать – укажите начало и конец участка?
3. Сколько метров/ километров данной дороги планируется отремонтировать в 2020 году и на какую сумму?
4. Какая организация и на основании чего ремонтировала участок дороги вдоль забора кладбища летом 2020 года?
5. Какие участки дороги на кладбище планируется ремонтировать летом 2020 года еще? Укажите точный участок. Будет ли это участок до кладбища со стороны Бердска, или участок в сторону будущего полигона ТКО в с.Маяк Искитимского района?
6. Будет ли и когда ремонтироваться участок дороги на кладбище от магазина «Комбат» и до самого кладбища? Сколько денег требуется на ремонт всей дороги?

7. Почему предпочтение при выборе участка дороги на кладбище отдали около самого кладбища, если там дорога была гораздо лучше, чем дорога до него со стороны Бердска? Кто принимал данный выбор и данное решение?

Автор видео Курьер. Среда. Бердск

Мнение читателей
1
3
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хороший ремонт?

Николай, 21 июля 2020 14:15
На вопросы редакции есть один ответ-безразличие руководителей, которые не понимают, что их нанял народ. Чванство им мешает это сделать. Возьмём Владимира Захарова: он, к примеру, нанял команду, заплатил им кучу денег, чтобы они сделали что-нибудь в его имении. Они по ошибке сделали эту работу в ограде у соседа. Могу представить, как бы он радовался за соседа! Это стиль работы Влпдимира, как я понял. Я вспоминаю начальника штаба бригады, который послал прапорщика за сигаретами, а тот принес ему папиросы по той-же цене. Полковник час ему объяснял, что тот должен точно выполнял распоряжение (он не чуждался воспитательной работы), чтобы не получилось так в будущем (вместо:" Ура!"- "Караул!"-кричал).
Аноним, 21 июля 2020 14:20
Почему предпочтение при выборе участка дороги на кладбище отдали около самого кладбища.... Т.е. въезд на свалку по Горького, а не стороны "Комбата"
Аноним, 21 июля 2020 16:03
Вы правы ! Похоже вся суета по превращению площади Горького Бердска, началась для превращения площади Горького в парадную дорогу для мусоровозов со всей Новосибирской области! Мы жители Бердска счастливы?
Сибиряк, 21 июля 2020 16:08
Задумайтесь, горожане. Это влясть сделана в интересах покойников. От Комбата покойников (царство им небесное, да простит меня господь бог) так раскачает, а перед кладбищем все уляжется. Вот и весь замысел Захарова. А замысел Шестерина таков, он показал Почетному, что свою часть работы в пределах границ города Бердска выполнил, ход за вами, Уважаемые!
Аноним, 21 июля 2020 17:47
Общение с Владимиром Захаровым напоминает разговор глухого с немым. В youtube он сообщает, что "проблемный участок, где ходит похоронная процессия, сделали". Такое впечатление, что он не знает, где в городе кладбище. Кореспонденту Курьер.Среда.Бердск надо взять его за руку и как маленького ребёнка провести потому месту, где последние годы ходит похоронная процессия, показать "смешную разметку" по ямам и ухабам. С людьми такими, которые на чёрное говорит белое, только так можно коммуницировать.
Аноним, 21 июля 2020 18:37
НВР:
Ремонт хороший. Если оставшуюся часть дороги так же хорошо отремонтировать, тогда средняя скорость движения автомобилей возрастёт, что чревато для безаварийного вождения. В итоге придётся устанавливать "лежачих полицейских". :)
Последний барак на фергане, 21 июля 2020 20:11
Отлично! Можно страву загибать по этой дороге!
Аноним, 22 июля 2020 13:06
32 секунды стравой по отремонтированной дороге, и ты уже на кладбище...
Николай, 21 июля 2020 23:19
Как в России появляются Фуркалы (один из руководителей ОПГ), в защиту, которых народ уже неделю выходит на улицы? Это результат протеста против таких, как Захаровы, которые более 20 лет не решают вопросы, ссылаясь на отсутствие средств. Когда ему находят 6,6 млн рублей, чтобы исправить дорожное покрытие в районе кладбища, он тратит по недогляду куда попало и на камеру сообщает, что проблему решил. На самом деле ещё как минимум до следующего года похоронные процессии будут возить гробы по ямам и кочкам.
Строитель домов, 22 июля 2020 09:23
Некрасов, ты там в областные депутаты собрался, тесно тебе в городе, пора управленческие крылья расправлять.
Так вот, есть такая традиция - убираться, прежде чем уходить.
Будь так добр - прибери помойку. Она рядом с кладбищем строится, там, где Герои России лежат, Почётные граждане Бердска (действительно - Почётные), родители наши.
Это тебе зачтётся.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Открыл врата ада" своим видео по требованию терориста Зеленский, заявил Соловьев
15:15 22-07-2020
БердскПотратила 345 млн рублей за 6 лет на лучшую жизнь горожан власть Бердска. Теперь живем в комфорте? 3
15:09 22-07-2020
Потратила 345 млн рублей за 6 лет на лучшую жизнь горожан власть Бердска. Теперь живем в комфорте?
"Молодым - качественное жилье!" К новым стандартам качества жилья для молодых семей призвали в Госдуме
15:09 22-07-2020
Прекратить создание "летающих Чернобылей" призвали Россию США
15:08 22-07-2020
Прекратить создание
БердскСотрудники 1МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области информируют
15:07 22-07-2020
Сотрудники 1МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области информируют
БердскБаллотируется коммунист и подполковник Андрей Некрасов от Бердска в заксобрание региона 24
15:03 22-07-2020
Баллотируется коммунист и подполковник Андрей Некрасов от Бердска в заксобрание региона
БердскСиньор-помидор весом 1 кг вырастила семья Владыко из Бердска
15:03 22-07-2020
Синьор-помидор весом 1 кг вырастила семья Владыко из Бердска
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей ввели с 1 августа. Он будет приходить каждый день 5
15:01 22-07-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей ввели с 1 августа. Он будет приходить каждый день
БердскНе оказалось масок и перчаток в ресторане "Аригато". А «Лисья нора» поразила исполнением правил к коронавирус в Бердске
15:01 22-07-2020
Не оказалось масок и перчаток в ресторане
Бердск15 туристов из стран СНГ находятся на карантине по COVID-19 в обсерваторе в детском лагере «Тимуровец» Бердска
14:59 22-07-2020
15 туристов из стран СНГ находятся на карантине по COVID-19 в обсерваторе в детском лагере «Тимуровец» Бердска