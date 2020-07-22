Сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку 4 выпускницы Бердска — среди них Арина Суханова и Дарья Таранова. Список имен

Поздравляем со 100 бальным результатом!

Четыре бердчанки выпускницы сдали единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов:

Суханова Арина

Суханова Арина — выпускница 11 гуманитарного класса МАОУ «Экономический лицей». Обучалась в лицее с – 1 го класса. С 7 — го класса показывала высокие результаты участия в Олимпиадном движении по предметам гуманитарного цикла, в том числе экономике. В 11 классе Арина приняла участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по четырем предметам и стала призером



Таранова Дарья

по предмету «Право».

Таранова Дарья – обаятельная, общительная, разносторонняя, целеустремленная, ответственная и трудолюбивая девушка, активный вдохновитель и организатор классных мероприятий, участник школьных акций, поэтических и творческих фестивалей МБОУ СОШ №11. На протяжении нескольких лет – участница сборной команды школы по волейболу – призера соревнований Спартакиады образовательных организаций г.Бердска, школьной интеллектуальной команды «Взгляд в будущее» – победителя областного интеллектуального конкурса «Сибирский калейдоскоп».

Линник Марина

Линник Марина – творческая и мечтательная выпускница школы №11. С 4-х лет занималась танцами в образцовом коллективе хореографическом ансамбле «Забава», сейчас продолжает свою творческую деятельность в народном коллективе ансамбле народного танца «Обские Зори». Марина — участница регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому и русскому языкам, член школьной команды «Взгляд в будущее» – победителя областного интеллектуального конкурса «Сибирский калейдоскоп». Увлекается рукоделием, любит картины Рубенса и песни Милен Фармер.

Гельмер Ева — обучается в МБОУ СОШ № 10 «Пересвет» с 10 класса. Целеустремленная, волевая, любознательная, обладает широким кругозором. Активно принимала участие в жизни класса. Занимается конным спортом, любит животных. Планирует поступление в Первый электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Будущую специальность свою связывает с информационными технологиями.

Источник: пресс-центр администрации города Бердска