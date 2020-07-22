22.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день

21:51 22.07.2020 Фото: Flickr
8 15

На территории РФ с первого августа текущего года вступит в силу новый штраф за отсутствие диагностической карты, она подтверждает прохождение обязательного технического осмотра автомобиля. Размер штрафа известен — он будет составлять 2 тысячи рублей.

2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
Постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе

До 1 августа санкции применялись только к водителям такси, грузовых авто и автобусов, за отсутствие диагностической карты выписывался протокол, штраф составлял от 500 до 800 рублей. Сейчас данная мера наказания будет действительна для любых транспортных средств.

Кроме того, новый штраф может приходить каждый день: если с того момента, как сотрудник ГИБДД выписал штраф, прошли сутки, то водитель может ещё раз быть оштрафован на 2000 рублей, если его снова остановит инспектор. Уточняется, что постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе.

С 24 августа 2020 года изменятся тарифы на полисы обязательного страхования. Минимальный тариф понизится на 10 %, максимальный увеличится на те же 10 %. Помимо этого, автостраховщики смогут применять индивидуальные тарифы для каждого водителя.

Источник: gismeteo

Мнение читателей
1
12
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас диагностическая карта есть?

Аноним, 21 июля 2020 14:37
Выдавливают малоимущих с дорог. Ежели пенсионер, то разве найти эти тыщи на техосмотр, на страховку, на дорогие запчасти? Придраться же к состоянию авто можно всегда, было бы желание!
Помню на одном осмотре заставили менять рулевые тяги, поехал на другой - всё в норме! Мзду они просят, как всегда.
Аноним, 21 июля 2020 14:59
ВСе именно так и будет!
Любовь, 21 июля 2020 16:53
Господи,уже не знают с чего деньги драть,опят понапридумывали.,..
Нина, 22 июля 2020 07:48
Совсем с катушек слетело наше правительство!!! Как можно за 24 часа пройти тех.осмотр.?а это значит, что появится опять коррупция на станциях тех осмотра. Где здравый смысл? Где хоть какая-то логика? Как можно на след день снова оштрафовать? Водителю ничего не остаётся, как поставить машину на эвакуатор и ехать на этот идиотский осмотр, который на некоторых станциях ставят просто, даже не заезжая в гараж!! Правительство!!! Придите в себя, включите мозги!!!
Аноним, 22 июля 2020 09:49
НВР:
Да
ВВ, 22 июля 2020 15:26
Все правильно! Проходите вовремя техосмотр.Сейчас две трети ездит на зимней резине. Но на пиво у них деньги есть. Таким не место на дороге.И авто хлам поубирать с дорог и дворов. Не можешь содержать машину, не место тебе на дороге. Не ставьте других под угрозу пострадать из за Вас. Долой автохлам!Долой вонючие камазы и ржавые газели, и гнилые прочие авто.
Аноним, 22 июля 2020 20:03
НВР:
Есть
Махмадали, 22 июля 2020 20:10
Если честно тот кто принял этот закон тот просто мразь сука тварь конченый . Таких надо сразу повесить и отбрать все имущество

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бандитов из "Ореховской" ОПГ судят за 14 убийств с начала 1990-х годов
23:09 22-07-2020
Бандитов из
Бердск23 июля 2020 - празднование Коневской иконы Божией Матери: кому помогает, молитвы за болеющих, как молиться
22:36 22-07-2020
23 июля 2020 - празднование Коневской иконы Божией Матери: кому помогает, молитвы за болеющих, как молиться
БердскВсех дачников Бердска и России поздравляем с Днем дачника: именно такой праздник 23 июля 2020 отмечают в России
22:35 22-07-2020
Всех дачников Бердска и России поздравляем с Днем дачника: именно такой праздник 23 июля 2020 отмечают в России
Как будут учиться с 1 сентября школьники в Новосибирской области? Новые правила
22:28 22-07-2020
Как будут учиться с 1 сентября школьники в Новосибирской области? Новые правила
БердскЧто нужно сделать на Антония Громоносца 23 июля 2020: где в этот день можно увидеть русалку
22:13 22-07-2020
Что нужно сделать на Антония Громоносца 23 июля 2020: где в этот день можно увидеть русалку
Впервые в России повторно заразился COVID-19 пациент. Заболел медик второй раз за 2 месяца
22:10 22-07-2020
Впервые в России повторно заразился COVID-19 пациент. Заболел медик второй раз за 2 месяца
БердскПочти заполнен ковидный госпиталь Бердска: в нем 55 зараженных и с подозрением на COVID-19. Всего предусмотрено 60 койко-мест 1
22:04 22-07-2020
Почти заполнен ковидный госпиталь Бердска: в нем 55 зараженных и с подозрением на COVID-19. Всего предусмотрено 60 койко-мест
БердскНет пострадавших от грязевого селя с отвала горных пород в с.Елбаши под Искитимом. Об этом заверил АО "Сибирский Антрацит"
22:03 22-07-2020
Нет пострадавших от грязевого селя с отвала горных пород в с.Елбаши под Искитимом. Об этом заверил АО
БердскСиньор-помидор весом 1 кг вырастила семья Владыко из Бердска 2
22:03 22-07-2020
Синьор-помидор весом 1 кг вырастила семья Владыко из Бердска
БердскНациональные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников 30
22:02 22-07-2020
Национальные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников