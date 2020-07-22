«Приехали на пляж искупаться, а с нас потребовали деньги за вход»: за что берет деньги база отдыха «Старая пристань» с жителей Бердска?

Куда и как ходить на пляжи бесплатно, а за что придется платить?

— Приехали на пляж базы «Старая пристань» искупаться, а с нас потребовали деньги за вход (300 р с человека).Разве это правомерно?, — написала Анна в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 20 июля.

Вход на пляжи, согласно закону о водоохранных зонах, распространяющийся и на Обское водохранилище, должен быть свободен, так что взятие денег за вход на пляж вызвало вопросы не только со стороны читателей, но и со стороны редакции.

— Мы не берем деньги за проход к пляжу, — рассказала редакции администрация базы отдыха «Старая Пристань» 21 июля. — Мы берем деньги исключительно за пользование инфраструктурой базы: это детские и спортивные площадки, парковки, беседки и прочее. Вероятно, это какая-то ошибка. Проход к берегу у нас свободный, можете сами приехать и убедиться, — сообщили на базе отдыха.

За комментариями «Курьер. Среда. Бердск» также обратилась в прокуратуру Бердска:

— Если есть какие-то претензии или вопросы по правомерности того или иного действия, нужно подавать заявление в прокуратуру, а не писать в редакцию. Тогда человек получит понятный и конкретный ответ на свои вопросы. По таким имеющимся сведениям никакого конкретного ответа дать не можем, — сообщил прокурор Бердска Роман Сивак.

Таким образом, вход к пляжу «Старая Пристань» свободный и бесплатный, а вот за пользование любыми объектами инфраструктуры базы за вас могут взять дополнительные деньги. Если же вас настойчиво не пускают на пляж бесплатно, спросите, за что именно вы платите эти деньги и за какую инфраструктуру базы, ведь выход к берегу, согласно закону о водоохранных зонах, должен быть свободным и открытым.