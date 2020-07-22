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Национальные цели-2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян-физкультурников

14:48 22.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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К 2030 году Россия войдет в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Что еще?

Национальные цели 2030: жить до 78 лет, снизить нищету, 25 млн в малом бизнесе, 70% россиян физкультурников
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Указ о национальных целях развития России до 2030 года
Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

21 июля 2020 года 11:25

Текст Указа:

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю:

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели) на период до 2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

б) возможности для самореализации и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:

а) в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»:

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов;

б) в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»:

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;

в) в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год;

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов;

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое;

г) в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек;

д) в рамках национальной цели «Цифровая трансформация»:

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов;

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года:

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствие с настоящим Указом;

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа;

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

4. Правительству Российской Федерации:

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа;

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего Указа.

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717).

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От редакции

Что достижимо?

Аноним, 21 июля 2020 17:59
Сказочник наш дорогой и обнуленный!
Аноним, 21 июля 2020 18:44
Ой умру со смеху.... Неужели он и правда сам верит в то что говорит..... Остапа понесло называется....
Аноним, 21 июля 2020 20:48
Балабол позорный!При такой медицине и таком уровне зарплат и пенсий о каком повышении продолжительности жизни можно говорить?Он уже просто больной человек.
Аноним, 21 июля 2020 21:22
Он своих министров имеет в виду. Дальше своего окружения никого не видит. Или ему уже донесли, что кроме Москвы в России уже людей больше нету.
1, 22 июля 2020 09:00
Ознакомься со статистикой для начала - продолжительность жизни растет и это факт, остальное фантазии
Аноним, 21 июля 2020 21:46
"Главное,что бы костюмчик сидел..."щаас колдонём...
Аноним, 21 июля 2020 22:03
Вот вам, Курьер, и шестая причина почему к вам не едут туристы из Европы. Делайте выводы, господа.
Аноним, 21 июля 2020 22:08
Все с вами ясно, Курьер.... Привет из Германии. Теперь знаю, что и вы туда-же.
Аноним, 22 июля 2020 01:35
А что вам ясно с курьером?
Аноним, 21 июля 2020 23:11
Мне бы хотелось услышать профессиональное мнение психиатров, в качестве рецензии на данное заявление.
Кстати, процедура отстранения от власти в случаи психических отклонений ( скажем возрастных ) где-нибудь прописана?
Поросёнок Пётр, 22 июля 2020 00:29
Процедура отстранения от власти в нашей стране, это что-то из области фэнтези, ну, там, где драконы, эльфы, хоббиты и спящие красавицы в хрустальных гробах.
Аноним, 22 июля 2020 01:57
Может и фэнтази, а вот мне один местный хотбит повествовал ( перебравшись на ПМЖ в московию ), что вопрос только а оплате и решить «жилищную» проблему, не то что почётного, но и любого губернатора исключительно финансовый вопрос ( и такое совпадение - Хабаровского пристроили )
Поросёнок Пётр, 21 июля 2020 23:12
Есть ложь, есть наглая и циничная ложь, а есть заявление российских властей об улучшении всего и вся к такому-то году. Полностью провалили предыдущую "Стратегию 2020", "План Путина", а до этого всем отдельные квартиры к 2000 году, а до этого построение коммунизма к 1980 году, а до этого......
Не беда, да здравствуют "Национальные цели-2030"! Главное потерпеть
Будем терпеть!
Аноним, 21 июля 2020 23:35
А если с планами путина будет "как всегда", то можно сразу сослаться на "неблагоприятную международную обстановку". Действует безотказно в 100% случаев!
Анон, 21 июля 2020 23:33
Сколько раз он обещал доступное жилье, а воз и ныне там. Заколебал он уже со всей своей бандой. Только одни разговоры от него и все... Власть бандитов...
1, 22 июля 2020 08:55
Тебе ипотеку не дают или что? Сейчас самые низкие проценты, сельская от 2%, обычная примерно от 5%, а такие как ты все ноют. Или бесплатно должны раздавать?
Анон, 22 июля 2020 11:53
1, 22 июля 2020 08:55
Вас таких в инкубаторах разводят что ли? По Бердску средняя зарплата 25 край, какая ипотека, где я на первый взнос возьму, и что куплю на такую зп если сейчас жить не на что? Зайди в сбер ставка 8,3% на готовое жилье в НСО. Какая сельская ипотека, мне ехать туда откуда все уезжают, где я там работу найду что бы платить ипотеку? Я не ною, это реальность, просто такие кремлеботы дальше своего окружения не видят ничего. Если все так радужно то почему на минимальную з.п. в размере МРОТ не дают ипотеку? В МРОТ ипотека не включена, типа у всех есть жилье. И да отвечу на твой вопрос, бесплатно раздовать должны(господам полисменам же дают), но не будут. Если бы гос. хотело помочь могли бы организовать например МУП который бы строил жилье и давал(людям с низкой з.п. или отработавшим в регионе 10лет) в рассрочу без процентов и с минимальной наценкой или по себестоимости. Если гос. не хочет мне помочь как честному гражданину то почему я должен поддерживать такую власть?
Аноним, 22 июля 2020 12:10
А вы напрягитесь и не всё из бабла инвестируйте в тело.
Анон, 22 июля 2020 14:16
Аноним, 22 июля 2020 12:10
Аргументируте, или кремлебот?
Аноним, 22 июля 2020 00:12
Ставь лайк, если это лучший стендап комик, которого вы, когда либо слышали)))
Аноним, 22 июля 2020 02:06
Врет... Надоел!
Тартыга, 22 июля 2020 02:43
Ну вот, на конец то появилось "светлое будущее", и не так далеко, всего то через десять лет!
По бухаю, по наблюдаю)
1, 22 июля 2020 08:54
НВР:
Да все реально

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