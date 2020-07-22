Синьор-помидор весом 1 кг вырастила семья Владыко из Бердска

22:03 22.07.2020 Фото: Семьи Владыко 2 0

Растили огромный помидор Нина Александровна Скакун и Георгий Константинович Владыко. На фото — их внук Владислав Владыко.

Помидор весом 1 кг вырастила семья Владыко из Бердска Вот такой Сеньор помидор вырос на даче у семьи Владыко из Бердска. Его вес — 955 г

Растили его Нина Александровна Скакун и Георгий Константинович Владыко. На фото — их внук Владислав Владыко. Огромный помидор весит 955 грамм







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