Синьор-помидор весом 1 кг вырастила семья Владыко из Бердска

Вот такой Сеньор помидор вырос на даче у семьи Владыко из Бердска. Его вес — 955 г
Растили его Нина Александровна Скакун и Георгий Константинович Владыко.
На фото — их внук Владислав Владыко.
Растили огромный помидор Нина Александровна Скакун и Георгий Константинович Владыко. На фото — их внук Владислав Владыко.
Вот такой Сеньор помидор вырос на даче у семьи Владыко из Бердска. Его вес — 955 г
Растили его Нина Александровна Скакун и Георгий Константинович Владыко.
На фото — их внук Владислав Владыко.
От редакции
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