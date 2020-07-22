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Почти заполнен ковидный госпиталь Бердска: в нем 55 зараженных и с подозрением на COVID-19. Всего предусмотрено 60 койко-мест

14:04 22.07.2020, Алина Бурова Фото: zdrav.nso.ru
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Но главврач ЦГБ Алла Дробинская заявила, что госпиталь на ул. Попова не является ковидным. Он инфекционный и относится к категории сортировочных. 5 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Почти заполнен ковидный госпиталь Бердска: в нем 55 зараженных и с подозрением на COVID 19. Всего предусмотрено 60 койко мест
Бердский госпиталь рассчитан на 60 коек
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Почти заполнен ковидный госпиталь Бердска: в нем 55 зараженных и с подозрением на COVID 19. Всего предусмотрено 60 койко мест

Почти заполнен ковидный госпиталь Бердска: в нем 55 зараженных и с подозрением на COVID-19. Всего предусмотрено 60 койко-мест3 ковидных трупа: Одна официальная смерть от COVID-19 зарегистрирована в Бердске. По двум ждут судебно-гистологическую экспертизуЕщё 81 новостей

Госпиталь для зараженных коронавирусом и с подозрением на него открыли по приказу Министерства здравоохранения Новосибирской области в Бердске на базе наркологии на ул. Попова. Всё его оснащение соответствует приказу. Больница получила дополнительно кислородные концентраторы, их сейчас в госпитале 16. Ожидают ещё порядка 15. В госпитале присутствует 5 мониторов и 1 аппарат ИВЛ.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, госпиталь не является ковидным. Он инфекционный и относится к категории сортировочных.

— В госпиталь поступают пациенты с подтвержденным диагнозом вирусной пневмонии по экстренному направлению врачей и скорой помощи. На сегодняшний день в инфекционном госпитале находятся 55 человек. 5 человек находятся в отделении интенсивной терапии, — отметила Алла Николаевна 22 июля.

Напомним, что госпиталь рассчитан на 60 койко-мест. Его открыли 20 июля.

Также ранее сообщалось, что на 22 июля в Бердске под медицинским наблюдением находится 189 жителей города, из них 45 детей.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 184 человека. Обратились сами — 5 граждан. Выздоровевших и выписанных — 134.

Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 151 случай.

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