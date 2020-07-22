Прошел первое чтение новый закон об удаленной работе в Госдуме

В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Законопроектом усиливается защита тех, кто трудится удаленно.

Законопроект об удаленной работе прошел первое чтение

Инициатива уточняет понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной, а также упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат.

При этом законопроектом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем.

Ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся отсутствие достаточного объема работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества или просто решение гендиректора о расторжении договора.

В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только по тем основаниям, которые закреплены в нормах Трудового кодекса.

На сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны социального партнерства. С учетом высказанных замечаний ко второму чтению депутаты намерены текст доработать. Направления будут определены в специальном расширенном постановлении.

В частности, предполагается уточнить основания перевода работника на временную удаленную работу и установить перечень дополнительных оснований для увольнения дистанционного сотрудника. Планируется также уточнить вопросы, связанные с использованием оборудования во время работы на удаленке и режимом рабочего времени и времени отдыха.

На подготовку поправок отведено 60 дней — вдвое больше, чем обычно. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов уже принял решение о создании рабочей группы. В нее войдут депутаты и сенаторы, представители трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Возглавит работу над поправками Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, в период пандемии на удаленную работу было переведено порядка 6 млн сотрудников.

Источник: duma.gov.ru