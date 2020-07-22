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Прошел первое чтение новый закон об удаленной работе в Госдуме

14:15 22.07.2020 Фото: duma.gov.ru
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В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Законопроектом усиливается защита тех, кто трудится удаленно.

Прошел первое чтение новый закон об удаленной работе в Госдуме
Законопроект об удаленной работе прошел первое чтение

Инициатива уточняет понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной, а также упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат.
При этом законопроектом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем.

Ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся отсутствие достаточного объема работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества или просто решение гендиректора о расторжении договора.

В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только по тем основаниям, которые закреплены в нормах Трудового кодекса.

На сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны социального партнерства. С учетом высказанных замечаний ко второму чтению депутаты намерены текст доработать. Направления будут определены в специальном расширенном постановлении.

В частности, предполагается уточнить основания перевода работника на временную удаленную работу и установить перечень дополнительных оснований для увольнения дистанционного сотрудника. Планируется также уточнить вопросы, связанные с использованием оборудования во время работы на удаленке и режимом рабочего времени и времени отдыха.

На подготовку поправок отведено 60 дней — вдвое больше, чем обычно. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов уже принял решение о создании рабочей группы. В нее войдут депутаты и сенаторы, представители трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Возглавит работу над поправками Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, в период пандемии на удаленную работу было переведено порядка 6 млн сотрудников.

Источник: duma.gov.ru

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От редакции

Хороший закон?

Аноним, 22 июля 2020 14:45
Закон нужный безусловно, но несколько напрягает "установить дополнительные основания для увольнения". Как бы это не свело всё к 0.

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