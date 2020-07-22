Редакция «Курьер.Среда.Бердск» работает над фотобазой. И делаем снимки для собственной коллекции и вот решили с вами поделиться сердцем Бердска — панорама площади Горького. Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?
Фотопанорама сердца Бердска — площадь Горького
Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?
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От редакции
Какой вы хотите ее видеть?
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Хочу видеть сквозным проспектом с выездом на мкрн "Белокаменный". Самый короткий путь
до федеральной трассы с разгрузкой ул. Первомайская,Комсомольская, Кр Сибирь и ул Лунная.
А про размеры... это тебе они такими из под плинтуса мерещатся?"
Читай сам! Фотой документ из статьи! 500 000кв.метров-это же 50 гектаров.1 га-10 000м.кв.Получается весь Бердск собрались похоронить под свалкой.Городу конец.А у жителей какое будущее-сортировать мусор рядом с домом.Какое "счастье",на работу не надо ездить в Новосиб..
https://kurer-sreda.ru/2020/07/19/583414-nashli-neizvestnuyu-svalku-v-pravilax-zemlepolzovaniya-berdska-aktivisty-zovut-narod-zadat-po-nej-voprosy-na-publichnyx-slushaniyax-20-iyulya
Целиком и полностью - пешеходный Арбат.
Площадь будет цветущим Арбатом со счастливыми детьми и новогодней ёлкой зимой! Единым комплексом с городским парком!
Расширить надо прекрасную улицу Первомайскую, продлить ее на микрорайон и в Белокаменный.