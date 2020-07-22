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Фотопанорама сердца Бердска — площадь Горького

21:57 22.07.2020 Фото: Анатолия Малышева
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Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?  

Фотопанорама сердца Бердска площадь Горького
Летний день 20 июля 2020 года — площадь Горького в Бердске

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» работает над фотобазой. И делаем снимки для собственной коллекции и вот решили с вами поделиться сердцем Бердска — панорама площади Горького. Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?

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От редакции

Какой вы хотите ее видеть?  

Ольга, 22 июля 2020 13:10
НВР:
Хочу видеть сквозным проспектом с выездом на мкрн "Белокаменный". Самый короткий путь
до федеральной трассы с разгрузкой ул. Первомайская,Комсомольская, Кр Сибирь и ул Лунная.
Аноним, 22 июля 2020 15:39
Мечтать не вредно! Вместо своих хотелок, вы судя по развитию ситуации с областной свалкой в Бердске, получите залитую фекалиями из автоколонн мусоровозов со всей области, площадь-дорогу на областную свалку Бердск, с круглосуточно воняющими и грохочущими камазами на улицах Бердска, с текущими с них помоями вдоль всех домов Бердска! Ведь все забились под плинтусы и даже лень подпись поставить против областной свалки-Бердск, размером с сам Бердск! https://kurer-sreda.ru/2020/07/22/581386-gde-podpisatsya-protiv-stroitelstva-musornoj-svalki-u-kladbishha-berdska-spisok-adresov/comment-page-1#comment-1872503
Аноним, 22 июля 2020 17:53
Аноним, ну ты вылез из плинтуса и поставил подпись. Думаешь, решил всё?
Аноним, 22 июля 2020 17:54
А про размеры... это тебе они такими из под плинтуса мерещатся?
Аноним, 22 июля 2020 20:04
" Аноним, 22 июля 2020 17:54
А про размеры... это тебе они такими из под плинтуса мерещатся?"

Читай сам! Фотой документ из статьи! 500 000кв.метров-это же 50 гектаров.1 га-10 000м.кв.Получается весь Бердск собрались похоронить под свалкой.Городу конец.А у жителей какое будущее-сортировать мусор рядом с домом.Какое "счастье",на работу не надо ездить в Новосиб..

https://kurer-sreda.ru/2020/07/19/583414-nashli-neizvestnuyu-svalku-v-pravilax-zemlepolzovaniya-berdska-aktivisty-zovut-narod-zadat-po-nej-voprosy-na-publichnyx-slushaniyax-20-iyulya
Аноним, 22 июля 2020 13:34
Проездной на микрорайон, с разделительной пешеходной зоной (как на красном пр. в нск), начиная с ул. Вокзальной
Аноним, 22 июля 2020 15:53
НВР:
Целиком и полностью - пешеходный Арбат.
Людмила, 22 июля 2020 16:43
Только пешеходной, с детскими колясками и бегающей ребятней. И с праздничной иллюминацией на Новый год, с ёлкой и снежным городоком.
Аноним, 22 июля 2020 17:26
Считаю площадь Бердска им Горького - это последний пятачок для семейных прогулок в Бердске, а также праздничных мероприятий таких , как Ёлка! Считаю что площадь Горького должна на всегда остаться пешеходно-прогулочной в Бердске!
Аноним, 22 июля 2020 17:37
НВР:
Площадь будет цветущим Арбатом со счастливыми детьми и новогодней ёлкой зимой! Единым комплексом с городским парком!
Расширить надо прекрасную улицу Первомайскую, продлить ее на микрорайон и в Белокаменный.
Яло, 22 июля 2020 23:05
К сожалению, через 5 лет площадь будет открытой дорогой (самой короткой) по пути на свалку, чтобы шли грузовики с мусором со всей области.

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