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Нашли на дне Тихого океана пришельца из фильма Стивена Спилберга

14:30 22.07.2020 Фото: aobe.ru
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Ранее этих существ уже видели в районе Марианской впадины в 2016 году, однако изучить их удалось только сейчас.

Нашли на дне Тихого океана пришельца из фильма Стивена Спилберга
Строение тела этой губки крайне интересное

Экспедиция Okeanos Explorer, исследовавшая дно Тихого океана, случайно обнаружила удивительных существ, внешне похожих на инопланетян. Речь идет о новом виде губок, целую коммуну коротых нашли на глубине 2,4 км в 1367,94 км от острова Гаваи. Ранее этих существ уже видели в районе Марианской впадины в 2016 году, однако изучить их удалось только сейчас.

Отмечается, что этот ранее неизвестный вид назван «Великолепным пришельцем» в честь героя фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин», вышедшего на экраны в 1982 году.

Строение тела этой губки крайне интересное — длинное тело, которе крепится к поверхности, оканчивается большим наростом с отверстиями, похожим на голову. Такие губки в большом скоплении являются отличным природным фильтром, а также, как считают ученые, могут пригодиться и в медицине.

Источник: aobe.ru

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