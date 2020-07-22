Нашли на дне Тихого океана пришельца из фильма Стивена Спилберга

Экспедиция Okeanos Explorer, исследовавшая дно Тихого океана, случайно обнаружила удивительных существ, внешне похожих на инопланетян. Речь идет о новом виде губок, целую коммуну коротых нашли на глубине 2,4 км в 1367,94 км от острова Гаваи. Ранее этих существ уже видели в районе Марианской впадины в 2016 году, однако изучить их удалось только сейчас.
Отмечается, что этот ранее неизвестный вид назван «Великолепным пришельцем» в честь героя фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин», вышедшего на экраны в 1982 году.
Строение тела этой губки крайне интересное — длинное тело, которе крепится к поверхности, оканчивается большим наростом с отверстиями, похожим на голову. Такие губки в большом скоплении являются отличным природным фильтром, а также, как считают ученые, могут пригодиться и в медицине.
Источник: aobe.ru