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Вырвался вперед по числу заряженных Искитим: 165 человек болеют на 22 июля 2020. В Бердске — 151

14:00 22.07.2020 Фото: pexels.com
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Зараженные госпитализированы в инфекционные больницы №1 и №11 Новосибирска, госпиталь по лечению пациентов с COVID-19, открытый на базе инфекционного отделения ИЦГБ.

Вырвался вперед по числу заряженных Искитим: 165 человек болеют на 22 июля 2020. В Бердске 151
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вырвался вперед по числу заряженных Искитим: 165 человек болеют на 22 июля 2020. В Бердске 151

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По данным оперативного штаба на 22 июля в Бердске официально зарегистрирован 151 случай. Под медицинским наблюдением находится 189 жителей города, из них 45 детей.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 184 человека. Обратились сами — 5 граждан. Выздоровевших и выписанных — 134.

Как сообщает сайт «Весь Искитим» в Искитиме подтвержденных 165 случаев коронавирусной инфекции на территории города Искитима, госпитализированных в ГИКБ № 1, ГБУЗ НСО «ГКБ №11», госпиталь по лечению пациентов с COVID-19, открытый на базе инфекционного отделения ГБУЗ НСО «ИЦГБ». Пациентов, завершивших лечение – 117. Скончался 1 пациент. Снято с наблюдения 472 человека, в том числе 99 детей, совместно проживающих – 69 человек, сообщает штаб города.

75 пациентов с легким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции получают лечение на дому в связи с отказом от госпитализации.

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