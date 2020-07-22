«Был полный упадок»: привели в порядок памятник погибшим воинам волонтёры Бердска
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«Был полный упадок»: привели в порядок памятник погибшим воинам волонтёры Бердска

2:00:067/22/2020
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Четыре бердских волонтёра привели в порядок заброшенный памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

Это одно из реальных дел, с которыми молодёжь нашего города участвует во Всероссийской акции «Дорога к обелиску».

Анна Проценко, Константин Калиниченко, Юрий Митусов и Александр Градиенко долго не раздумывали, когда им предложили придать достойный вид памятнику «Защитникам Отечества», расположенному в посёлке Боровом.

— Но когда мы приехали в Боровой и увидели это святое место, нам стало очень грустно, — вздыхает Анна Проценко, волонтёр отдела по делам молодёжи. – Полный упадок: пожухлая трава, мусор, грязь вокруг!..

— Но по мере того, как мы приводили памятник в порядок, грусть сменилась хорошим настроением. Лично я испытала гордость и счастье.

Оказывается, для добрых дел не нужно многое. Нам понадобилось всего полтора часа работы и одна тысяча рублей, чтобы памятник солдатам, погибшим в самой кровопролитной войне XX века, принял совершенно иной внешний вид, — с гордостью рассказывает Анна.

— Жители посёлка Борового то и дело подходили к нам, говорили, что мы большие молодцы, что они и сами порой порывались навести здесь порядок, но «как-то руки не доходили», — делится впечатлениями девушка. — Надеюсь, наш пример послужит для них толчком, и они хотя бы несколько раз в году будут наводить здесь порядок.

Неприятно видеть, когда на улице валяется мусор, за домами растёт бурьян, стены домов исписаны неприличными словами. Но когда запустение и разруха воцаряются на памятникам героям Великой Отечественной, хоть известным, хоть безымянным, это не просто неприятно. Это кощунство!

Замечательно, что в юбилейном году Великой Победы благодаря акции «Дорога к обелиску» заброшенных памятников стало намного меньше. Но правильно и справедливо — продлить эту акцию на годы и десятилетия.

— Павшие в боях Великой Отечественной достойны того, чтобы их внуки, правнуки, праправнуки помнили о них и заботились о каждом памятном знаке в их честь, — подытожила свой рассказ волонтёр Анна.

 Справка

По данным, предоставленным бердским историко-художественным музеем, в годы Великой Отечественной войны большинство мужчин, проживавших в посёлке, были призваны на фронт.

Сегодня точно неизвестно, сколько жителей было в Боровом в довоенные годы, сколько ушли воевать, сколько погибли и сколько вернулись. Эти цифры пока не удалось найти в архивных источниках, но совершенно доподлинно известно, что в 1975-1980 годах на совхозной земле появился памятник «Они погибли, защищая Родину» с указанием: «1941-1945» и перечнем 16 фамилий.

Все 16 — жители бывшего подсобного хозяйства бердского туберкулёзного санатория, который здесь располагался с 30-х по 50-е годы прошлого столетия. Вполне возможно, что установка памятника была инициирована родственниками погибших на их личные средства.

Источник: svidetel24.info

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