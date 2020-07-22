На видео как душили старушек и прятали трупы ради 200 рублей и пылесоса показали два разбойника

С одной жертвой им «повезло больше. У нее похитили 24 тыс. рублей, а также кольцо, кулон, серьги и цепочки из драгоценных металлов.

Следователями СК России с целью установления всех обстоятельств разыскано и допрошено свыше 40 свидетелей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении убийства двух женщин из корыстных побуждений, разбойных нападениях, уничтожении чужого имущества, краже и хищении документов (п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 167, п. «в» ч. 4 ст. 162, п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 325 УК РФ).

В ходе работы следователей-криминалистов СУ СК России по Вологодской области по установлению обстоятельств безвестного исчезновения в ноябре 2019 года 81-летней жительницы областного центра проверялся круг общения пенсионерки. Наибольшие подозрения вызвали двое ее знакомых. В ходе совместной операции следователей СКР и сотрудников регионального УМВД они были задержаны. Подозреваемые признались в убийстве пенсионерки, указав место, где захоронено ее тело в Вологодском районе.

По версии следствия, обвиняемые в начале ноября 2019 года предложили пенсионерке сделать ремонт, пояснив, что необходимо съездить в управляющую компанию для оформления документов. По их признанию, женщину они хотели увезти из квартиры и в это время совершить кражу, но она почувствовала опасность и из автомашины в районе гаражей на улице Поселковой, куда ее привезли, выходить отказалась. Тогда ее задушили, вывезли тело за пределы города и закопали. Забрав у погибшей ключ от квартиры и документы, обвиняемые незаконно проникли в ее жилище. Они обнаружили и похитили денежные средства в сумме 24 тыс. рублей, а также кольцо, кулон, серьги и цепочки из драгоценных металлов.

В ходе проверки следствием причастности обвиняемых к совершению иных аналогичных корыстно-насильственных преступлений задержанные сознались в убийстве другой пенсионерки. В начале сентября 2019 года тело 87-летней женщины было обнаружено на месте тушения пожара в ее собственной квартире. Экспертиза показала, что она была задушена.

По мнению следствия, по аналогичной схеме обвиняемые вошли в доверие к женщине и совершили на нее разбойное нападение. Добавив в ее чай снотворное, мужчины не дождались, когда она заснет, а задушили принесенной с собой веревкой. Обнаружить и похитить у потерпевшей им удалось лишь денежные средства в размере 200 рублей, набор из десертных ложек, 2 стеклянных стакана с подстаканниками, утюг и робот-пылесос. Купив на автозаправке бензин, они вернулись в квартиру и подожгли ее.

Следователями СК России с целью установления всех обстоятельств разыскано и допрошено свыше 40 свидетелей, проведено более 20 экспертиз, включая анализ ДНК, судебно-медицинские исследования, товароведческие и другие. Часть похищенного имущества удалось обнаружить в одежде обвиняемого, а также в ходе обыска в его автомашине и жилище. Несмотря на отрицание им факта нахождения в квартире первой потерпевшей, удалось обнаружить на изъятых ключах его генотип.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в прокуратуру.

Видео СК РФ



Источник: Следком