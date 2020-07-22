Бандитов из «Ореховской» ОПГ судят за 14 убийств с начала 1990-х годов

Следователями проведен большой объем работы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов «Ореховской» ОПГ. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в участие в банде, входящей в состав преступного сообщества, в совершении 14 убийств, 8 покушении на убийство, а также в приготовлении одного убийства (ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 30 — пп. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «б», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. «а», «б», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. «а», «е», «з», «н» ст.102 УК РСФСР).

Следствием установлено, что члены «Ореховской» банды, входившей в преступное сообщество, начиная с 1996 года дерзко и цинично совершали многочисленные убийства и покушения на убийства людей. На счету 8 членов ОПГ не один десяток преступлений. Самые громкие из них — это нападение 17 июля 2010 года на автомобиль «Рейндж Ровер», в котором передвигался генеральный директор фирмы «Одинцовское подворье» Сергей Журба вместе с охранником и водителем. Из двух автоматов в них было произведено порядка 98 выстрелов. От полученных ранений личный охранник скончался на месте. Водитель и генеральный директор фирмы «Одинцовское подворье» получили ранения.

4 июня 2014 года около 10 часов утра в городе Одинцово член «Ореховской» ОПГ, находясь на чердаке многоквартирного жилого дома, в очередной раз совершил покушение на убийство генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» Сергея Журбу, произведя в него выстрелы из огнестрельного оружия. Ранение потерпевший получил в область жизненно важных органов, был госпитализирован в больницу. Остался жив.

12 сентября 2014 года около 20 часов 30 минут у подъезда дома по улице Гашека в городе Москве один из членов ОПГ произвел не менее 4-х прицельных выстрелов в юриста Татьяну Акимцеву, которая оказывала юридические услуги совладельцу рынка «Одинцовское подворье» Сергею Журбе, и не менее 2-х выстрелов в сопровождавшего ее водителя. От полученных ранений они скончались на месте. После совершенного преступления член группировки скрылся на автомашине под управлением поддельника, который ожидал его в условленном месте.

24 октября 2014 года около 7 часов 30 минут в Одинцовском районе убиты заместитель генерального директора фирмы «Одинцовское подворье» и его супруга. Автомобиль «Volvo» обнаружен неподалеку от ворот их дома в кювете с телами потерпевших с огнестрельными ранениями. Не менее 30 выстрелов из автоматического оружия было произведено по их автомобилю.

Благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников удалось выйти на «след» сначала исполнителей, а потом и организаторов и идейных вдохновителей банды. В ходе обысков, проведенных в Одинцовском районе Подмосковья и Тверской области, в тайниках членов ОПГ был обнаружен и изъят целый схрон оружия: огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, 4 автомата Калашникова, 5 пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат и боеприпасов к оружию.

Некоторые члены ОПГ уже предстали перед судом, а именно Буторин, Белкин и Васильченко осуждены к пожизненному лишению свободы, Саусарагису назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Полянский приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Пронину назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Кременецкому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Сосновскому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сложность в расследовании данного уголовного дела в первую очередь заключалась в давности совершения ряда преступлений, а также в отсутствии свидетелей и каких-либо «зацепок». Члены ОПГ тщательно планировали совершаемые преступления, не оставляя после себя ни малейших следов, в том числе не попадая под обзор камер видеонаблюдения.

Следователями проведен большой объем работы. В результате собранные доказательства и результаты многочисленных экспертиз легли в основу обвинительного заключения, объем которого составил более 100 томов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком