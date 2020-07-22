Отключили горячую воду из-за очередной коммунальной аварий в доме №24 на ул. Вокзальной Бердска до 24 июля

Отключение связано с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения. Воды не будет до 16:00 ч. 24.07.2020 года ориентировочно.

На время испытаний и ремонта теплосетей в квартирах горожан перекрывают горячее водоснабжение В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения, произведено отключение горячей воды у потребителей МКД ул.Вокзальная 24 с 11:30 ч. 22.07.2020 года до 16:00 ч. 24.07.2020 года ориентировочно.

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