В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения, произведено отключение горячей воды у потребителей МКД ул.Вокзальная 24 с 11:30 ч. 22.07.2020 года до 16:00 ч. 24.07.2020 года ориентировочно.
Отключили горячую воду из-за очередной коммунальной аварий в доме №24 на ул. Вокзальной Бердска до 24 июля
18:00 22.07.2020
Отключение связано с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения. Воды не будет до 16:00 ч. 24.07.2020 года ориентировочно.
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От редакции
Частые такие у нас отключения?
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