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Еще не оценил локацию будущего полигона ТКО рядом с Бердском губернатор Травников

22:00 22.07.2020 Фото: nso.ru
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В общей схеме объектов утилизации отходов предусмотрено строительство объектов по переработке мусора. Это возможно будет только после полноценной экологической экспертизы, подчеркнул он.

Еще не оценил локацию будущего полигона ТКО рядом с Бердском губернатор Травников
Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Еще не оценил локацию будущего полигона ТКО рядом с Бердском губернатор Травников

Еще не оценил локацию будущего полигона ТКО рядом с Бердском губернатор ТравниковВидео набора высоты самолетами над будущим мусорным полигоном около кладбища с аэродрома «Бердск-Центральный». СмотритеЕщё 88 новостей

22 июля состоялась пресс-конференция с губернатором региона Андреем Травниковым.

— По большой концессии два года назад высказал свою позицию — она будет реализовываться только с учетом изменений, выработанных рабочей группой Заксобрания. Насчет спорного участка — Издревая вычеркнута. Подбор другого участка сейчас идет. Пандемия не позволила это сделать в этом году. Вопрос этот пока заморожен, — отметил губернатор. — Мы не нашли механизма расторжения концессии без санкций для бюджета. Мы его просто заморозили и пытаемся внести изменения.

О мусорном полигоне в Бердске:

— В общей схеме объектов утилизации отходов предусмотрено строительство объектов по переработке мусора. Но пока не приступали даже к оценке локации. Это возможно будет только после полноценной экологической экспертизы.

Напомним, жители Бердска просили помочь губернатора и остановить строительства свалки у кладбища и СНТ «Марьн Лог».

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От редакции

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Как-то так это будет, 22 июля 2020 18:00
И осушат реки или развернут их русла в Среднюю Азию. Наклонят склоны от моря в другую сторону. Сделают новый эталон километра, чтобы их умещалось 15 от свалки до аэродрома. Создадут почву под свалкой заново из того, что положено по СНиПам - и да появится суша. И не полетят по небосводу птицы, чтобы не мешать самолетам. И всё было очень хорошо. Был вечер, и было утро – день оценки локации свалки Губернатором.
Сибиряк, 22 июля 2020 18:55
А куда смотрело Правительство области когда вписывала в свое постановление полигон у с.Маяк, в пригороде Бердска?
Откуда ветер дует на областную администрацию?
Аноним, 22 июля 2020 19:02
"О мусорном полигоне в Бердске:— В общей схеме объектов утилизации отходов предусмотрено строительство объектов по переработке мусора. Но пока не приступали даже к оценке локации. Это возможно будет только после полноценной экологической экспертизы."

Мне непонятно, почему губернатор не способен остановить в течении месяца строительство несанкционированной свалки в Бердске? При чём тут экологические оценки, если строительство ведётся ударными темпами без его разрешения и в нарушении всех возможных законов? Или жители Бердска чего то не знают? Всё выше перечисленное заставляет жителей Бердска начать сомневаться в губернаторе НСО и его возможностях, как губернатора в принципе.
Шок, 22 июля 2020 19:34
Потому что нет волевого решения. И возможно олимпиец давит...
Аноним, 22 июля 2020 20:11
Новый бердский полигон ТКО площадью до 500 000 кв. метров, о котором есть упоминание в документах, возмутил общественников. Они призывают всеми возможными способами не дать утвердить правила.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/19/583414-nashli-neizvestnuyu-svalku-v-pravilax-zemlepolzovaniya-berdska-aktivisty-zovut-narod-zadat-po-nej-voprosy-na-publichnyx-slushaniyax-20-iyulya
Аноним, 22 июля 2020 20:28
"В министерстве провели специальное совещание по будущей свалке рядом с Бердском. Власти обеспокоены недовольством людей.

-- Они стараются обосновать необходимость будущего полигона, заверяют, что старый пришло время закрывать.---"

Если верить этой статье, то мэр Бердска лично в Новосибирской области пропихивает свалку на место города Бердск? Или я ошибаюсь?
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/17/583133-otchet-ministra-zhkx-arxipova-po-svalke-mer-berdska-prosit-sovremennyj-poligon-tko-specialisty-ministerstva-pomogut-ooo-poligon-dorabotat-tz

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