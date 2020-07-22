Еще не оценил локацию будущего полигона ТКО рядом с Бердском губернатор Травников

В общей схеме объектов утилизации отходов предусмотрено строительство объектов по переработке мусора. Это возможно будет только после полноценной экологической экспертизы, подчеркнул он.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании

22 июля состоялась пресс-конференция с губернатором региона Андреем Травниковым.

— По большой концессии два года назад высказал свою позицию — она будет реализовываться только с учетом изменений, выработанных рабочей группой Заксобрания. Насчет спорного участка — Издревая вычеркнута. Подбор другого участка сейчас идет. Пандемия не позволила это сделать в этом году. Вопрос этот пока заморожен, — отметил губернатор. — Мы не нашли механизма расторжения концессии без санкций для бюджета. Мы его просто заморозили и пытаемся внести изменения.

О мусорном полигоне в Бердске:

— В общей схеме объектов утилизации отходов предусмотрено строительство объектов по переработке мусора. Но пока не приступали даже к оценке локации. Это возможно будет только после полноценной экологической экспертизы.

Напомним, жители Бердска просили помочь губернатора и остановить строительства свалки у кладбища и СНТ «Марьн Лог».