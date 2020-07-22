Еще не оценил локацию будущего полигона ТКО рядом с Бердском губернатор Травников

22 июля состоялась пресс-конференция с губернатором региона Андреем Травниковым.
— По большой концессии два года назад высказал свою позицию — она будет реализовываться только с учетом изменений, выработанных рабочей группой Заксобрания. Насчет спорного участка — Издревая вычеркнута. Подбор другого участка сейчас идет. Пандемия не позволила это сделать в этом году. Вопрос этот пока заморожен, — отметил губернатор. — Мы не нашли механизма расторжения концессии без санкций для бюджета. Мы его просто заморозили и пытаемся внести изменения.
О мусорном полигоне в Бердске:
— В общей схеме объектов утилизации отходов предусмотрено строительство объектов по переработке мусора. Но пока не приступали даже к оценке локации. Это возможно будет только после полноценной экологической экспертизы.
Напомним, жители Бердска просили помочь губернатора и остановить строительства свалки у кладбища и СНТ «Марьн Лог».
Откуда ветер дует на областную администрацию?
Мне непонятно, почему губернатор не способен остановить в течении месяца строительство несанкционированной свалки в Бердске? При чём тут экологические оценки, если строительство ведётся ударными темпами без его разрешения и в нарушении всех возможных законов? Или жители Бердска чего то не знают? Всё выше перечисленное заставляет жителей Бердска начать сомневаться в губернаторе НСО и его возможностях, как губернатора в принципе.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/19/583414-nashli-neizvestnuyu-svalku-v-pravilax-zemlepolzovaniya-berdska-aktivisty-zovut-narod-zadat-po-nej-voprosy-na-publichnyx-slushaniyax-20-iyulya
-- Они стараются обосновать необходимость будущего полигона, заверяют, что старый пришло время закрывать.---"
Если верить этой статье, то мэр Бердска лично в Новосибирской области пропихивает свалку на место города Бердск? Или я ошибаюсь?
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/17/583133-otchet-ministra-zhkx-arxipova-po-svalke-mer-berdska-prosit-sovremennyj-poligon-tko-specialisty-ministerstva-pomogut-ooo-poligon-dorabotat-tz