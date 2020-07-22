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Вводится режим ЧС в связи с засухой в Новосибирской области

17:54 22.07.2020 Фото: pixabay.com
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В 16 районах введен режим чрезвычайной ситуации. По оперативным данным, поступающим из муниципальных районов области, площадь погибших посевов составляет 195 тыс. га, 730 тыс. га пострадали в разной степени.

Вводится режим ЧС в связи с засухой в Новосибирской области
В Новосибирской области вводится режим ЧС в связи с засухой

23 июля с 9.00 на территории Новосибирской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление Правительства Новосибирской области № 289-п подписал Губернатор Андрей Травников.
Режим чрезвычайной ситуации вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территориях Баганского, Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного муниципальных районов Новосибирской области.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будут задействованы силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области РСЧС в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области. Министерству сельского хозяйства региона необходимо оценить сложившуюся ситуацию в АПК, экономический ущерб от неблагоприятных агрометеорологических условий, во взаимодействии с органами местного самоуправления выработать комплекс мероприятий по снижению экономических потерь и предпринять ряд иных мер. Рекомендации даны и пострадавшим от неблагоприятных агрометеорологических явлений органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Как доложила 22 июля на заседании Правительства Новосибирской области и.о. министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова, в мае-июне этого года в ряде районов возникли опасные агрометеорологические явления (атмосферная и почвенная засуха). Наиболее пострадали районы, расположенные на западе, юго-западе и юге региона. В 16 районах введен режим чрезвычайной ситуации. На текущую дату по оперативным данным, поступающим из муниципальных районов области, площадь погибших посевов составляет 195 тыс. га, 730 тыс. га пострадали в разной степени. Мониторинг продолжается, на особом контроле ход заготовки кормов сельхозорганизациями, в том числе в личных подсобных хозяйствах.

10 июля комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области признала ситуацию, сложившуюся в АПК Новосибирской области, чрезвычайной. В связи с введением режима ЧС в Минсельхоз России будут направлены предложения об изменении целевых показателей, установленных соглашениями для региона на 2020 год.

«Ситуация понятная, к такому решению готовились, поэтому его сегодня поддерживаем», – отметил Губернатор Андрей Травников.

Постановление принято в соответствии с областным законом от 13 декабря 2006 года N 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», а также в целях обеспечения устойчивого функционирования организаций АПК, оценки потерь сельхозпроизводителей, устранения угрозы продовольственной безопасности.

Источник: nso.ru

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