Сочи тонет в туристах: Местная жительница рассказала о происходящем этим летом и безостановочном сексе в кабинках для переодевания

Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня.
Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми. Местные жители, не связанные с туризмом, были счастливы: можно расстелить полотенце и полежать в тишине под шум прибоя. На каждом пляже отдыхало не больше 8–10 семей. Не орала музыка, не работали даже лотки с вареной кукурузой.
Пустынно выглядел пляж на причале Хосты в начале июня.Изменения произошли не резко: я не могу сказать, что 21 июня (в день снятия карантина) наш город треснул по швам. Но определенные перемены наступили. Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады.
Огромной популярностью пользуется башня на горе Ахун: говорят, чтобы туда попасть, нужно простоять на жаре минут 30. Но самое большое изумление я испытала, когда увидела очереди в хинкальную в центре и в пиццу навынос в Хосте. Уж чего-чего, а едальных заведений в городе хватает.
Люди стоят в очереди за хинкали
О том, что Сочи переполнен туристами, я узнала из новостей федеральных каналов и от своих друзей в Екатеринбурге. Мы живем в Хосте, здесь никакого пресса не наблюдали. Но на пляж на причале мы ходить перестали, это факт. Потому что, даже проходя мимо него, слышали орущую музыку и очень своеобразного диджея, который считал своим долгом всё время без передышки говорить что-то в микрофон.
Я начала наводить справки — где же переполненный Сочи? Выяснилось, что переполнена Имеретинка: именно здесь отели в начале сезона скинули цены до минимума, чтобы набить в себя побольше туристов.
Я стала просить знакомых из Имеретинки сходить на пляж и запечатлеть «борщ из людей» в море, но все ответили мне отказом, потому что местные жуть как не любят пляжи в часы пик. Часы пик, кстати, наступают в самую жару — тогда, когда вообще не рекомендуется высовывать нос из дома.
Поэтому пляж Имеретинки запечатлели уже вечерком, когда основной народ схлынул. Попробуйте мысленно умножить количество людей на три, и вы поймете, что здесь творится днем.
Однажды мы решили сходить на пляж санатория «Мыс Видный». Мы его очень любим, потому что здесь всегда мало народу, ведь отдыхать тут могут только гости санатория и жители Хосты с пропиской (об этом мало кто знает). И вот как выглядит этот пляж сейчас.
Противостояние «местные — отдыхающие» здесь было всегда. Местные жители почему-то не любят своих туристов и называют их бздыхами. Они считают, что именно они загрязняют пляжи, переполняют мусорки и очистные сооружения. Я пыталась бороться с этим мнением первые годы: писала посты и статьи о том, что «все мы в одной экономической цепочке» и что туристов надо уважать, даже если вы торгуете лампочками в магазине «Хозтовары» и пребываете в уверенности, что ваш доход никак не зависит от количества отдыхающих.
Но, честно говоря, этим летом появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу, на глазах у изумленной публики.
Противостояние этим летом усилилось, так как местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут (или уже привезли) в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу.
Хотя в Сочи реально складывается ощущение, что никакого коронавируса нет. Если в Екатеринбурге у нас уже переболели почти все друзья, то в Сочи мы даже не знаем точное число заболевших. Как не знаем, увеличивается ли прирост с тех пор, как сняли карантин.
Никто ничего не боится, маски здесь не в почете. На входах в ТЦ продаются маски по 25 рублей за штуку. Народ злится, плюется, разворачивается и в ТЦ не идет. Но покупать маску ни за что не будет.
Нагрузка на сочинские больницы возрастает каждое лето и без коронавируса. Кишечные инфекции никуда не деваются, и в августе инфекционки переполнены под завязку. На днях в городе открылись аквапарки и бассейны — они тоже добавят работы врачам. Сейчас, к примеру, переполнена травматология.
В самом начале пандемии Сочи афишировал цифру: в городе 170 аппаратов ИВЛ. «Не так уж и мало!» — говорят туристы и пакуют чемоданы. Кроме того, прошел слух, что вирус не выживает в жару. Правда, его так никто и не подтвердил.
В общем, Сочи, как обычно, ждет гостей. Пожалуйста, приезжайте в масках. Не занимайтесь сексом на пляже днем. Не бросайте мусор. Не ругайте сочинскую медицину. А так — добро пожаловать!
Источник: 161.ru