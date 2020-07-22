Сочи тонет в туристах: Местная жительница рассказала о происходящем этим летом и безостановочном сексе в кабинках для переодевания

Это лето началось очень необычно: пляжи и улицы были пустыми. Местные жители, не связанные с туризмом, были счастливы: можно расстелить полотенце и полежать в тишине под шум прибоя. На каждом пляже отдыхало не больше 8–10 семей. Не орала музыка, не работали даже лотки с вареной кукурузой.

Одним из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стал Сочи. Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живет курорт сегодня.

Пустынно выглядел пляж на причале Хосты в начале июня, но не сейчас

Пустынно выглядел пляж на причале Хосты в начале июня.Изменения произошли не резко: я не могу сказать, что 21 июня (в день снятия карантина) наш город треснул по швам. Но определенные перемены наступили. Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады.

Огромной популярностью пользуется башня на горе Ахун: говорят, чтобы туда попасть, нужно простоять на жаре минут 30. Но самое большое изумление я испытала, когда увидела очереди в хинкальную в центре и в пиццу навынос в Хосте. Уж чего-чего, а едальных заведений в городе хватает.

Я начала наводить справки — где же переполненный Сочи? Выяснилось, что переполнена Имеретинка: именно здесь отели в начале сезона скинули цены до минимума, чтобы набить в себя побольше туристов.

О том, что Сочи переполнен туристами, я узнала из новостей федеральных каналов и от своих друзей в Екатеринбурге. Мы живем в Хосте, здесь никакого пресса не наблюдали. Но на пляж на причале мы ходить перестали, это факт. Потому что, даже проходя мимо него, слышали орущую музыку и очень своеобразного диджея, который считал своим долгом всё время без передышки говорить что-то в микрофон.

Поэтому пляж Имеретинки запечатлели уже вечерком, когда основной народ схлынул. Попробуйте мысленно умножить количество людей на три, и вы поймете, что здесь творится днем.

Я стала просить знакомых из Имеретинки сходить на пляж и запечатлеть «борщ из людей» в море, но все ответили мне отказом, потому что местные жуть как не любят пляжи в часы пик. Часы пик, кстати, наступают в самую жару — тогда, когда вообще не рекомендуется высовывать нос из дома.

Однажды мы решили сходить на пляж санатория «Мыс Видный». Мы его очень любим, потому что здесь всегда мало народу, ведь отдыхать тут могут только гости санатория и жители Хосты с пропиской (об этом мало кто знает). И вот как выглядит этот пляж сейчас.

Противостояние «местные — отдыхающие» здесь было всегда. Местные жители почему-то не любят своих туристов и называют их бздыхами. Они считают, что именно они загрязняют пляжи, переполняют мусорки и очистные сооружения. Я пыталась бороться с этим мнением первые годы: писала посты и статьи о том, что «все мы в одной экономической цепочке» и что туристов надо уважать, даже если вы торгуете лампочками в магазине «Хозтовары» и пребываете в уверенности, что ваш доход никак не зависит от количества отдыхающих.

Но, честно говоря, этим летом появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу, на глазах у изумленной публики.

Противостояние этим летом усилилось, так как местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут (или уже привезли) в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу.

Хотя в Сочи реально складывается ощущение, что никакого коронавируса нет. Если в Екатеринбурге у нас уже переболели почти все друзья, то в Сочи мы даже не знаем точное число заболевших. Как не знаем, увеличивается ли прирост с тех пор, как сняли карантин.

Никто ничего не боится, маски здесь не в почете. На входах в ТЦ продаются маски по 25 рублей за штуку. Народ злится, плюется, разворачивается и в ТЦ не идет. Но покупать маску ни за что не будет.

Нагрузка на сочинские больницы возрастает каждое лето и без коронавируса. Кишечные инфекции никуда не деваются, и в августе инфекционки переполнены под завязку. На днях в городе открылись аквапарки и бассейны — они тоже добавят работы врачам. Сейчас, к примеру, переполнена травматология.

В самом начале пандемии Сочи афишировал цифру: в городе 170 аппаратов ИВЛ. «Не так уж и мало!» — говорят туристы и пакуют чемоданы. Кроме того, прошел слух, что вирус не выживает в жару. Правда, его так никто и не подтвердил.

В общем, Сочи, как обычно, ждет гостей. Пожалуйста, приезжайте в масках. Не занимайтесь сексом на пляже днем. Не бросайте мусор. Не ругайте сочинскую медицину. А так — добро пожаловать!

Источник: 161.ru