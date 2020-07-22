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Разрешил провести торжественные школьные линейки 1 сентября 2020 Травников

17:45 22.07.2020 Фото: pixabay.com
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Линейки пройдут торжественно, но с соблюдением мер – температурный контроль и дезинфекции, – пояснил Андрей Травников.

Разрешил провести торжественные школьные линейки 1 сентября 2020 Травников
В школах усилят меры эпидемиологической защиты с учетом ситуации с COVID-19

22 июля состоялась пресс-конференция с губернатором региона Андреем Травниковым.

Губернатор разрешил школам Новосибирской области провести праздничные линейки 1 сентября. На пресс-конференции глава региона уточнил, что это смогут сделать не все учреждения.

— К 1 сентября школы приступят в обычном формате, где это возможно, с торжественными мероприятиями, но с соблюдением мер – температурный контроль и дезинфекции, – пояснил Андрей Травников.

Напомним, 22 июля губернатор Андрей Травников рассказал, что кинотеатры и другие развлекательные объекты не откроют до 1 сентября.

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