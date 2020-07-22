Тело утонувшего 8-летнего мальчика достали на пляже «Бумеранг» из Обского моря в Новосибирске

Ребенок пришел купаться с отчимом, который оставил пасынка без присмотра. СК начал доследственную проверку по факту гибели ребенка.

Утонул оставленный без присмотра ребенок в Обском море

В Советском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего, сообщили вечером в среду в управлении СКР по Новосибирской области.

22 июля 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в Советском районе Новосибирска в послеобеденное время на пляже «Бумеранг» на Новосибирском водохранилище утонул 8-летний мальчик. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК России. По данному факту следственным отделом по Советскому району Новосибирска проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в дневное время ребенок вместе со своим отчимом пришли на берег водохранилища и в один из моментов мальчик остался без присмотра, пошел купаться и утонул. В ходе поисковых мероприятий тело было обнаружено недалеко от берега.

Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы трагедии.

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Предупреждение

В связи с возросшим числом утопления детей, следственное управление СК России по Новосибирской области обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем.

При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.

Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка.