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Затопил поля и унес автомобиль: Сильный грязевой сель сошел с отвала угледобывающего предприятия и обрушился в районе села Елбаши Искитимского района

18:18 22.07.2020, Алина Максимова Фото: Карты Google
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В Елбашах находится один из отвалов «Сибирского Антрацита», компании которая добывает уголь для мировой и российской металлургической промышленности.

Затопил поля и унес автомобиль: Сильный грязевой сель сошел с отвала угледобывающего предприятия и обрушился в районе села Елбаши Искитимского района
Согласно Википедии, площадь села Елбаши составляет 98 гектар

Грязевой сель нанес ущерб жителям селя Елбаши Искитимского района. Об этом последние дни пишут в социальной сети «Одноклассники» жители Искитимского района. По словам сельчан, с 18 на 19 июля произошел сход грязевого селя недалеко от с. Елбаши. По словам елбашинцев, затоплены посевы, а машина рыбаков и вовсе утонула. Подробности выяснял сайт «Весь Искитим».

Предполагают, что в этом есть вина компании «Сибирский Антрацит», так как глина и порода с отвала сошли на село Елбаши. В Елбашах находится один из отвалов «Сибирского Антрацита», компании которая добывает уголь для мировой и российской металлургической промышленности.

Отвал представляет собой рукотворную гору из земли вперемешку с глиной и остатками породы.  Точек отвалов у компании несколько в районе. На Елбашинский отвал свозят с карьеров — Крутихинского  и Северного.

Факт утонувшей машины подтвердил  сайту «Весь Искитим» владелец-рыбак,  но детали он не захотел рассказывать. О поглощенном грязевым потоком автомобиле говорит и  староста села Елбаши Михаил Коленко.  Он заверил редакцию, что на место ЧП приезжала  лесоохрана Искитимского района.

Редакция 2 дня пыталась выяснить о ЧП у спасателей — Новосибирской области и Искитимского района. Но в службах ссылаются на то, что такой факт не зафиксирован. 22 июля оперативный дежурный ЕДДС МЧС Искитимского района в телефонном разговоре сказал — фамилию он свою назвать не может, мол, звоните начальнику Ирине Семеновой,  и сообщил, что официальный случай не зарегистрирован.

Затопил поля и унес автомобиль: Сильный грязевой сель сошел с отвала угледобывающего предприятия и обрушился в районе села Елбаши Искитимского района
Разрез «Сибирского Антрацита» рядом с с.Елбаши

Также мы обратились к начальнику Бердского поисково-спасательного отряд Николаю Ярманову с целью узнать осуществлялся ли выезд спасателей на территорию села Елбаши на, что нам ответили, что сообщения о случившемся не поступали.

Сегодня же, 22 июля, в Искитимском лесничестве  пока воздержались от комментариев, начальник лесничества в данное время находится в прокуратуре  по этому вопросу. И сможет дать комментарии завтра, 23 июля.

Мы отправили официальный письменный запрос от СМИ компании «Сибирский Антрацит» с просьбой разъяснить, что действительно произошло в с. Елбаши и кто виноват в произошедшем.


Список вопросов:

1. С 18 на 19 июля произошел сход грязевого селя на с. Елбаши Искитимского района, затоплены посевы, утонула машина рыбаков. Жители подозревают, что сход грязевого селя произошел с отвала угледобывающей компании «Сибирский Антрацит». Подтверждаете ли Вы данный факт?

2. Если да, то в чем причина случившегося?
3. Собираетесь ли вы компенсировать убытки жителям с. Елбаши?
4. Куда могут люди обратиться за компенсацией?
5. Просим Вас предоставить телефоны и адреса для обращений пострадавших.

Также подобные запросы были отправлены главе Искитимского района Олегу Лагоде, МЧС Новосибирской области и МЧС России.

В соответствии со ст.40 закона о СМИ запрашиваемую информацию необходимо предоставить в семидневный срок. Если это невозможно сделать, то в соответствии со ст. 40 закона о СМИ прошу уведомить об этом редакцию в трехдневный срок и указать причины, по которым запрашиваемая информация не может быть предоставлена в семидневный срок, а также дату, к которой будет представлена запрашиваемая информация, должностное лицо, установившее отсрочку, и дату принятия решения об отсрочке.

Ответ на запрос редакции прошу отправить на факс (383 41) 2 15 51 или на электронный адрес bkurer@mail.ru с темой письма «ответ на запрос».

Главный редактор Коморникова Г.В.

Если у вас есть информация по этому вопросу и вы стали свидетелем случившегося можете обратиться на WhatsApp редакции: 8-953-878-90-10 Анонимность гарантируем.

Источник: Весь Искитим

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