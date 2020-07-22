Затопил поля и унес автомобиль: Сильный грязевой сель сошел с отвала угледобывающего предприятия и обрушился в районе села Елбаши Искитимского района

Грязевой сель нанес ущерб жителям селя Елбаши Искитимского района. Об этом последние дни пишут в социальной сети «Одноклассники» жители Искитимского района. По словам сельчан, с 18 на 19 июля произошел сход грязевого селя недалеко от с. Елбаши. По словам елбашинцев, затоплены посевы, а машина рыбаков и вовсе утонула. Подробности выяснял сайт «Весь Искитим».
Предполагают, что в этом есть вина компании «Сибирский Антрацит», так как глина и порода с отвала сошли на село Елбаши. В Елбашах находится один из отвалов «Сибирского Антрацита», компании которая добывает уголь для мировой и российской металлургической промышленности.
Отвал представляет собой рукотворную гору из земли вперемешку с глиной и остатками породы. Точек отвалов у компании несколько в районе. На Елбашинский отвал свозят с карьеров — Крутихинского и Северного.
Факт утонувшей машины подтвердил сайту «Весь Искитим» владелец-рыбак, но детали он не захотел рассказывать. О поглощенном грязевым потоком автомобиле говорит и староста села Елбаши Михаил Коленко. Он заверил редакцию, что на место ЧП приезжала лесоохрана Искитимского района.
Редакция 2 дня пыталась выяснить о ЧП у спасателей — Новосибирской области и Искитимского района. Но в службах ссылаются на то, что такой факт не зафиксирован. 22 июля оперативный дежурный ЕДДС МЧС Искитимского района в телефонном разговоре сказал — фамилию он свою назвать не может, мол, звоните начальнику Ирине Семеновой, и сообщил, что официальный случай не зарегистрирован.
Также мы обратились к начальнику Бердского поисково-спасательного отряд Николаю Ярманову с целью узнать осуществлялся ли выезд спасателей на территорию села Елбаши на, что нам ответили, что сообщения о случившемся не поступали.
Сегодня же, 22 июля, в Искитимском лесничестве пока воздержались от комментариев, начальник лесничества в данное время находится в прокуратуре по этому вопросу. И сможет дать комментарии завтра, 23 июля.
Мы отправили официальный письменный запрос от СМИ компании «Сибирский Антрацит» с просьбой разъяснить, что действительно произошло в с. Елбаши и кто виноват в произошедшем.
Список вопросов:
1. С 18 на 19 июля произошел сход грязевого селя на с. Елбаши Искитимского района, затоплены посевы, утонула машина рыбаков. Жители подозревают, что сход грязевого селя произошел с отвала угледобывающей компании «Сибирский Антрацит». Подтверждаете ли Вы данный факт?
3. Собираетесь ли вы компенсировать убытки жителям с. Елбаши?
4. Куда могут люди обратиться за компенсацией?
5. Просим Вас предоставить телефоны и адреса для обращений пострадавших.
Также подобные запросы были отправлены главе Искитимского района Олегу Лагоде, МЧС Новосибирской области и МЧС России.
В соответствии со ст.40 закона о СМИ запрашиваемую информацию необходимо предоставить в семидневный срок. Если это невозможно сделать, то в соответствии со ст. 40 закона о СМИ прошу уведомить об этом редакцию в трехдневный срок и указать причины, по которым запрашиваемая информация не может быть предоставлена в семидневный срок, а также дату, к которой будет представлена запрашиваемая информация, должностное лицо, установившее отсрочку, и дату принятия решения об отсрочке.
Ответ на запрос редакции прошу отправить на факс (383 41) 2 15 51 или на электронный адрес bkurer@mail.ru с темой письма «ответ на запрос».
Главный редактор Коморникова Г.В.
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Источник: Весь Искитим