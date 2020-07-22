Сразу на 900 рублей подскочил до 13 054 рубля прожиточный минимум для взрослого жителя Бердска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 22 июля подписал постановление о прожиточном минимуме в регионе.
По представлению регионального министерства труда и социального развития величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения составит в среднем 12 284 рубля.
По основным социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума такова:
для трудоспособного населения – 13 054,0 рубля,
пенсионеров – 9823,0 рубля,
детей – 12 729,0 рубля.
В июне прожиточный минимум был значительно меньше — в расчете на душу населения 11 454 рубля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 12 158 рублей, пенсионеров – 9196 рублей, детей – 11 874 рубля.
Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой стоимость минимального набора пищевых продуктов, одежды, обуви, предметов личной гигиены (потребительская корзина), а также налоги, уплачиваемые физическими лицами и плата за услуги.
Теперь да. Даже с излишком. Наконец то свободные деньги появятся.
Куплю себе пиджак с отливом и в Сочи.....