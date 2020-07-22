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Сразу на 900 рублей подскочил до 13 054 рубля прожиточный минимум для взрослого жителя Бердска

18:29 22.07.2020 Фото: pixabay.com
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Пенсионерам губернатор Травников установил 9823 рубля в месяц, детям – 12 729 рублей. Величина рассчитана за второй квартал 2020 года.

Сразу на 900 рублей подскочил до 13 054 рубля прожиточный минимум для взрослого жителя Бердска
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 22 июля подписал постановление о прожиточном минимуме в регионе.

По представлению регионального министерства труда и социального развития  величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения составит в среднем 12 284 рубля.

По основным социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума такова:

для трудоспособного населения – 13 054,0 рубля,

пенсионеров – 9823,0 рубля,

детей – 12 729,0 рубля.

В июне прожиточный минимум был значительно меньше — в расчете на душу населения 11 454 рубля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 12 158 рублей, пенсионеров – 9196 рублей, детей – 11 874 рубля.

Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой стоимость минимального набора пищевых продуктов, одежды, обуви, предметов личной гигиены (потребительская корзина), а также налоги, уплачиваемые физическими лицами и плата за услуги.

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От редакции

Денег хватит на все?

Аноним, 22 июля 2020 19:55
НВР:
Теперь да. Даже с излишком. Наконец то свободные деньги появятся.
Аноним, 22 июля 2020 19:57
НВР:
Куплю себе пиджак с отливом и в Сочи.....

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