Сразу на 900 рублей подскочил до 13 054 рубля прожиточный минимум для взрослого жителя Бердска

Пенсионерам губернатор Травников установил 9823 рубля в месяц, детям – 12 729 рублей. Величина рассчитана за второй квартал 2020 года.

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 22 июля подписал постановление о прожиточном минимуме в регионе.

По представлению регионального министерства труда и социального развития величина прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения составит в среднем 12 284 рубля.

По основным социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума такова:

для трудоспособного населения – 13 054,0 рубля,

пенсионеров – 9823,0 рубля,

детей – 12 729,0 рубля.

В июне прожиточный минимум был значительно меньше — в расчете на душу населения 11 454 рубля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 12 158 рублей, пенсионеров – 9196 рублей, детей – 11 874 рубля.

Прожиточный минимум (ПМ) представляет собой стоимость минимального набора пищевых продуктов, одежды, обуви, предметов личной гигиены (потребительская корзина), а также налоги, уплачиваемые физическими лицами и плата за услуги.