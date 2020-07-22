Все деньги на детей от 0 до 16 лет выплатили семьям, доложил Путину глава ПФР

Встречу с председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным провел президент

Владимир Путин 22 июля провёл рабочую встречу с председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным. Обсуждалась организация социальных выплат и текущая работа фонда с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает сайт Кремля.

В.Путин: Максим Анатольевич, начнем с того, как организована работа по социальным выплатам: и гражданам, у которых дети до трех лет, Пенсионный фонд выплачивает деньги и нашим ветеранам, и ряд других денежных операций производит. Давайте с этого начнем, а потом работа фонда в целом.

Пожалуйста.

М.Топилин: Спасибо, Владимир Владимирович.

Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам – это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата – уже более 90 процентов. Вы ставили задачу, чтобы мы дошли до каждой семьи, чтобы каждая семья могла получить выплаты. И если брать всю когорту – детей с нуля до 16 лет, – то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти 28 миллионов.

Сейчас ведется работа, мы специально ведем работу в достаточно активном режиме, выявляем семьи [для выплат] – зачастую, понятно, где-то нет информации. Большинство семей воспользовалось Единым порталом госуслуг – удобным сервисом, действительно, сработал очень хорошо, и подавляющее большинство людей воспользовалось этой технологией.

Но не у всех такая возможность есть. Есть отдаленные села, есть горные районы, северные территории, где нужно доходить до каждой семьи, чем мы сейчас и занимаемся. В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя. Нам даже потребовалось выделение дополнительных средств на это. Очень быстро было сделано, чтобы все деньги выплатили. Поэтому я считаю, что здесь задача успешно решается, Владимир Владимирович.

Что касается выплат, которые в этом году осуществлялись, – это, конечно, выплаты к 75-летию Победы, Ваш Указ был. Первый раз такой размер выплаты – 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам и труженикам тыла – 50 тысяч рублей. Все они были осуществлены в мае, как и планировали, как Вы поручали. 454,6 тысячи человек получили выплату по 75 тысяч рублей и 577,6 тысячи – труженики тыла. К сожалению, этих наших уважаемых граждан становится все меньше и меньше, поэтому мы эту выплату осуществляли несколько раньше.

Также Вы давали поручение проиндексировать выплаты опекунам, которые получают пенсию: так как опека считается возмездной, опека считается работой законодательно, Вы давали поручение, чтобы этим гражданам пенсия индексировалась. Такой закон принят. Мы провели эту законодательную инициативу, и с 1 июля порядка 29,7 тысячи опекунов получат доплату в виде недополученной индексации. По нашим оценкам, в среднем это будет около 4 тысяч рублей. Конечно, все зависит от того, насколько накоплена потеря в индексации, но в среднем это прибавка где-то с 13,7 до 17,7 тысячи, 4 тысячи рублей прибавка к пенсии.

Ещё были два очень важных решения. Это члены семей десантников 6-й воздушно-десантной роты: 75 членов семей погибших, возмещение, которое было установлено Указом (65 тысяч на семью), тоже уже назначены эти выплаты, и они осуществляются. И последняя такая выплата, которая, казалось бы, не очень большой контингент охватывает, это было Ваше решение на последней «Прямой линии» летом, когда Вы дали поручение включить участников боевых действий – ополченцев Дагестана.

Эта задача реализована, закон принят, дагестанское правительство приняло свои нормативные акты, они должны были подать списки в Пенсионный фонд, который является плательщиком этих выплат.

Что касается текущей деятельности: безусловно, наша деятельность была организована в рамках всех мероприятий по обеспечению санэпидемиологической безопасности. Почему для нас это очень важно? С одной стороны, Пенсионный фонд – финансовое учреждение, и мы должны были без перерывов осуществлять все выплаты. С другой стороны, Пенсионный фонд – это клиентские службы, большая сеть клиентских служб, где осуществляется прием граждан. Конечно, обеспечили, постарались обеспечить все меры безопасности. У нас была организована работа – с конца марта, апрель, середина мая – таким образом, что мы вели предварительную запись, чтобы не было скопления людей, не было каких-то нарушений в этом отношении.

При этом у нас резко увеличилось количество услуг, которые мы оказываем в электронном виде, старались людям максимально помогать, оформлять документы без явки. Там, где это можно было сделать по телефону, по факсу, по средствам мобильной связи – максимально делали так, чтобы люди не посещали, даже если это необходимо в данный момент, Пенсионный фонд. Но при этом нельзя было прерывать оказание услуг. За этот период, конечно, с учетом всех поручений, которые Вы давали, с учетом детских выплат, которые были организованы, у нас обращаемость резко увеличилась. И где-то после 12 мая посещение клиентских служб потихонечку восстанавливается. Но мы еще соблюдаем определенные ограничения.

Мы все назначения и все продления по выплатам, прежде всего инвалидам, осуществляли фактически без заявлений и без посещения клиентских служб. Пандемия нас подтолкнула к тому, что можно многие услуги, которые мы раньше осуществляли с посещением человека, осуществлять в последующем в электронном виде.

Сейчас вместе с Министерством труда готовим соответствующий законопроект, который все наработки закрепит. Я думаю, что через какое-то время мы сможем перейти на эти технологии как на стандартную, обычную практику работы. У нас накапливается достаточно большое количество данных, и мы сможем через определенное время перейти на назначение, допустим, пенсий по инвалидности, ежемесячных выплат инвалидам вообще без заявлений, потому что в электронном виде получаем эти данные от медико-социальной экспертизы. Эти контакты, эти каналы связи налаживаются. Это, как нам представляется, очень упростит взаимоотношения между Пенсионным фондом и людьми.

Допустим, мы сейчас получаем очень много фактов о деятельности граждан в советский период – все время идет уточнение персонифицированного учета. Сейчас, например, гражданин должен, чтобы мы ему пересчитали пенсию, написать специальное заявление. Спрашивается, зачем это нужно, когда мы сами получили эти данные, мы это сможем сделать без заявления, просто увеличивая пенсионное обеспечение. Поэтому будем готовить соответствующие изменения в законодательство. Пока построено таким образом: у нас порядка 77 процентов заявлений уже подается в электронном виде, а без участия человека где-то 65 процентов пенсий назначается. Шаг за шагом, постепенно надо стремиться к тому, чтобы вообще исключительно на основании данных, которые содержатся в системе Пенсионного фонда, назначать эти выплаты.

Несколько слов о материнском (семейном) капитале. Вы в Послании [Федеральному Собранию] приняли решение о том, что он будет выплачиваться на первого ребенка – 466 тысяч 617 рублей, а на второго ребенка – 617 тысяч рублей. И ключевая новелла, которую мы реализовали буквально с 15 апреля, – это то, что теперь за материнским (семейным) капиталом вообще не нужно обращаться. Нам Налоговая служба поставляет данные о рождениях каждый день. Это происходит в ежедневном режиме в режиме онлайн на основании данных о регистрации в ЗАГСе. Мы без каких-либо заявлений можем назначать материнский (семейный) капитал, потому что в этих данных есть данные очередности рождения, так построена система.

Конечно, люди обращаются, не все еще привыкли, заявления подают. Но мы постараемся объяснить, что не надо писать никаких заявлений.