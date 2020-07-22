За педофилию главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева посадили на 3,5 года в колонию 

Его признали виновным в изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью. Своей вины ни по одному из пунктов осужденный не признал.

Юрия Дмитриева защищали и поддерживали известные люди — артисты и правозащитники

Петрозаводский городской суд приговорил к трем с половиной годам колонии главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью, сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

«Предварительно, срок наказания определен – 3 года 6 месяцев<…>. Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», – сказал он.

Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет лишения свободы, передает Медазона. Защита настаивала на оправдательном приговоре, не отрицая хранения части оружия у подзащитного – эта статья тоже есть в обвинении, помимо статей о педофилии.

Это уже второй приговор в рамках этой истории. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детского порно (в его компьютере следователи наши несколько фото обнаженный приемной дочери), но признал виновным в незаконном хранении детали к огнестрельному оружию.

По этому обвинению правозащитник получил два с половиной года ограничения (не лишения свободы), однако Верховный суд Карелии впоследствии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз Дмитриева обвинили в надругательстве над приемной дочерью в период с 2012 по 2016 годы.

Оба дела объединены в одно производство. В итоге подсудимому вменяли насильственные действия сексуального характера в отношении приемного ребенка, изготовление порнографических материалов и незаконное хранение основной части одноствольного охотничьего ружья. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признал.