Мишустин: Выплатили на детей от 0 до 16 лет российским семьям 600 млрд рублей в коронавирус

Правительство продолжало борьбу с бедностью, тема на контроле у кабмина и президента, подчеркнул премьер-министр.

Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства

В Государственной Думе состоялся отчет Михаила Мишустина о работе правительства за 2019 год. Рассмотрение отчета продлилось более трех с половиной часов.

Пять главных ценностей

Главная цель Правительства – повышение качества жизни каждого человека в стране, отметил Председатель Правительства РФ. Он отметил, что кабмин работает, выстраивая все сервисы государства вокруг потребностей людей, действуя открыто, в диалоге на основе взаимного уважения и доверия, стремясь подавать пример этичного поведения, работая как единая команда, несмотря на ведомственное разделение. Результат важнее формальных процедур и регламентов, подчеркнул Михаил Мишустин.

Он поблагодарил за работу предыдущий состав Правительства и отметил, что их работа подготовила предпосылки для экономического рывка – в ФНБ было 8 трлн рублей, инфляция была на минимальном уровне. Однако случилась пандемия коронавируса, а также дисбаланс на нефтяном рынке, усилилась волатильность финансовых рынков.

«Ни с чем подобным не сталкивался в мире никто», — подчеркнул Михаил Мишустин и добавил, что все произошедшее осложнило обстановку.

На опережение

«Мы действовали на опережение», — заявил он и указал, что в соответствии с поручениями Президента Правительство действовало проактивно, работал мощнейший аналитический центр. Очень рано, уже 30 января было ограничено авиасообщение с Китаем, на следующий день – ж/д сообщение, возможность пересечения сухопутной границы. Был оперативно проведен аудит коечного фонда, запасов средств индивидуальной защиты, объединились усилия государства и общества, выделялись средства.

«Это позволило избежать коллапса, который мы наблюдали за рубежом», — сказал Михаил Мишустин.

Председатель Правительства сообщил, что 170 млрд рублей было выделено на закупку оборудования, коечный фонд, выплаты врачам. Главными героями борьбы с пандемией он назвал врачей, медсестер, водителей скорой помощи, волонтеров и т. д.

«Основные принятые решения были своевременными и правильными», — заключил Михаил Мишустин. Он рассказал, что Правительство работало круглосуточно для спасения людей. «Именно так мы будем действовать и дальше», — подчеркнул он.

«Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше, чем большинство стран», — уверен председатель правительства.

Он заявил, что система здравоохранения показала свою эффективность, однако выявились направления, которые требуют дополнительных усилий и развития. Например, первичное звено. Его развитие – это ключевая задача, поставленная Президентом, указал Михаил Мишустин и добавил, что на ближайшую пятилетку на это выделено 500 млрд рублей. Также важно развитие санитарно-эпидемиологических служб.

Поддержка

Премьер поблагодарил парламентариев за напряженную работу по поддержке решений о помощи людям. Эта помощь была оказана всем пострадавшим. Так, Михаил Мишустин напомнил о помощи семьям с детьми и оставшимся без работы в кризис. Правительство обеспечило различные выплаты – 600 млрд рублей получили семьи, в которых воспитывается 26,5 млн детей.

Правительство продолжало борьбу с бедностью, тема на контроле у Правительства и Президента, подчеркнул Михаил Мишустин.

Также государство помогало предпринимателям не потерять свое дело. Были приняты экстренные меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей, самозанятых, индивидуальных предпринимателей.

Цифровизация и восстановление экономики

Необходимо теперь добиться развития активности, а также сделать систему государственного управления удобной и открытой, понятной для граждан, бизнеса. Михаил Мишустин уверен в необходимости цифровой трансформации, которая выведет Россию в число лидеров глобальной экономики. Люди должны видеть, что «госструктуры – надежные помощники», уверен Председатель Правительства. Он указал на необходимость внедрения сервисной модели всей исполнительной власти и улучшения цифрового формата взаимодействия государства и граждан. Государство, считает Михаил Мишустин, должно само сообщать гражданам о том, какие услуги они могут получить, какие положены им льготы — это и есть проактивный формат работы. Развитие «цифры» важно также и в обучении, и на рынке труда.

Для восстановления экономики была принята стратегия шагов, которая должна обеспечить восстановление роста промышленности, импортозамещения и т. д. Михаил Мишустин указал, что необходимо использовать передовые технологии, быстрое и качественное строительство, развитие образования и рынка труда, повышать устойчивость системы здравоохранения.

«Мы обязаны обеспечить развитие экономики», — сказал премьер. В частности, он обратил внимание на поддержку автопрома, импортозамещения и сельского хозяйства. Также большое внимание уделяется обеспечению населения жильем, защите прав дольщиков, созданию инфраструктуры и комфортной городской среды и т. д.

Он уверен, что российские вузы должны сосредоточиться на подготовке IT-специалистов, чтобы отвечать новым потребностям экономики. «Мы сориентируем вузы на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики регионов. Набор на IT-специальности должен увеличиться в 2,5 раза к 2024 году», — заявил Михаил Мишустин.

«Нам необходим технологический рывок», — сказал он и сообщил, что Правительство подготовило меры развития для IT-бизнеса.

Председатель Правительства обратил внимание на то, что сегодня ГД примет важные законы – в частности о «регуляторных песочницах» и о налоговом маневре в IT-сфере.

Также важно развитие внутреннего туризма и поддержка туроператоров.

«Мы уже предоставили туроператорам субсидии в размере около 3,5 млрд рублей. На прошлой неделе Правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма», — заявил Михаил Мишустин.

Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом.

«Сумма возвратов средств туристам составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура», — пояснил он.

Заключительное слово

Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за неформальный и заинтересованный разговор. «Такое общение крайне важно в новой парадигме отношений Государственной Думы и Правительства, особенно сейчас, когда необходимо выйти на новый уровень взаимодействия для решения задач, которые перед нами поставил Президент», — отметил он.

Председатель Правительства согласился с тем, что главы профильных комитетов должны наладить прямое взаимодействие с министрами. «Без качественной законодательной работы исполнительная власть не может обеспечить эффективное регулирование и тем более дерегулирование, в котором так нуждается наша экономика. Не может быть эффективна власть в целом, если любая из ветвей работает с перебоями», — подчеркнул Михаил Мишустин.