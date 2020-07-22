Мертвой нашли пропавшую без вести неделю назад женщину

Что заставило 54-летнюю жительницу наложить на себя руки, пока не известно. Её тело направили на экспертизу, а обстоятельства смерти сейчас проверяет полиция.

В Уфе нашли мёртвой пропавшую неделю назад женщину в лесу

В Уфе официально завершены поиски пропавшей жительницы Дёмского района. 54-летнюю Фирдаус Аширбаеву искали всю неделю полиция и волонтёры, накануне они выяснили, что с ней произошло.

13 июля около 8 утра женщина ушла на работу – она была уборщицей в магазине, но там так и не появилась, домой тоже не вернулась. Её объявили в розыск, а 21 июля поиски свернули – полиция нашла тело Фирдаус.

Как сообщает UfacityNews.ru, ссылаясь на собственные источники информации, женщина покончила жизнь самоубийством. Чтобы свести счёты с жизнью, она выбрала лесопарковую зону в 800 метрах от озера Карьерное в Дёме.

Что заставило уфимку наложить на себя руки, пока не известно. Её тело направили на экспертизу, а обстоятельства смерти сейчас проверяет полиция.