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Мертвой нашли пропавшую без вести неделю назад женщину

20:38 22.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Что заставило 54-летнюю жительницу наложить на себя руки, пока не известно. Её тело направили на экспертизу, а обстоятельства смерти сейчас проверяет полиция.

Мертвой нашли пропавшую без вести неделю назад женщину
В Уфе нашли мёртвой пропавшую неделю назад женщину в лесу

В Уфе официально завершены поиски пропавшей жительницы Дёмского района. 54-летнюю Фирдаус Аширбаеву искали всю неделю полиция и волонтёры, накануне они выяснили, что с ней произошло.

13 июля около 8 утра женщина ушла на работу – она была уборщицей в магазине, но там так и не появилась, домой тоже не вернулась. Её объявили в розыск, а 21 июля поиски свернули – полиция нашла тело Фирдаус.

Как сообщает UfacityNews.ru, ссылаясь на собственные источники информации, женщина покончила жизнь самоубийством. Чтобы свести счёты с жизнью, она выбрала лесопарковую зону в 800 метрах от озера Карьерное в Дёме.

Что заставило уфимку наложить на себя руки, пока не известно. Её тело направили на экспертизу, а обстоятельства смерти сейчас проверяет полиция.

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