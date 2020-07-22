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Нет пострадавших от грязевого селя с отвала горных пород в с.Елбаши под Искитимом. Об этом заверил АО «Сибирский Антрацит»

22:03 22.07.2020, Алина Максимова Фото: Читатели сайта Весь Искитим
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Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов.

Нет пострадавших от грязевого селя с отвала горных пород в с.Елбаши под Искитимом. Об этом заверил АО Сибирский Антрацит
Так выглядит село Елбаши, 22 июля 2020 рядом с которым сошел сель

18 июля на АО «Сибирский Антрацит» произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород. Пострадавших нет, об этом сообщила пресс-служба АО “Сибирский Антрацит”.

Экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий.

Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов.

В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено.

Напомним, ранее сообщалось,что 18 июля сошел грязевый сель в обвала недалеко от села Елбаши.

Источник: Весь Искитим

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