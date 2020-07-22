Что нужно сделать на Антония Громоносца 23 июля 2020: где в этот день можно увидеть русалку

Если гром на Антония был резким — ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к ливню.

Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки

Антоний Громоносец

23 июля

Дата по старому стилю: 10 июля.



В этот день православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле.

Вернувшись на родину, Антоний поселился недалеко от Киева в пещере, выкопанной священником Иларионом. К отшельнику приходили многие люди — кто за благословением, а кто и для того, чтобы остаться жить рядом со святителем. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. Когда число отшельников достигло 12 человек, они под руководством святителя выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. С этого и началась Киево-Печерская лавра. Сам же Антоний из обители удалился и выкопал для себя новую пещеру. Однако рядом с ним вновь стали селиться иноки. Когда их число достигло сотни, братия с благословения Антония построила на горе первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. Мощи преподобного в настоящее время находятся под спудом — то есть не обретены.

На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты — это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким — ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к ливню.

Отмечали также день ряски — растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки. «Дождь ряску растит, а водяные девы рвут», — говорили люди. На Антония ряску собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали ее и в качестве удобрения. Девушки же по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева, которые так и назывались — рясочники.

Именины в этот день

Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр

Источник: https://www.calend.ru/