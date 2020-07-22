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Впервые в России повторно заразился COVID-19 пациент. Заболел медик второй раз за 2 месяца

22:10 22.07.2020 Фото: pexels.com
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Глава Владимирской области сообщил о случае повторного заражения коронавирусом в регионе. Медик уже вышел на работу после выздоровления.

Впервые в России повторно заразился COVID 19 пациент. Заболел медик второй раз за 2 месяца
Случай повторного заражения коронавирусом выявили в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Впервые в России повторно заразился COVID 19 пациент. Заболел медик второй раз за 2 месяца

Впервые в России повторно заразился COVID-19 пациент. Заболел медик второй раз за 2 месяцаКоронавирус адаптировался: вспышка будет в ноябре-декабре, заявил эпидемиолог БрикоЕщё 1775 новостей

Специалисты во Владимирской области выявили случай повторного заражения медика коронавирусной инфекцией, заявил в среду глава региона Владимир Сипягин в ходе прямого эфира «ВКонтакте».

«Один из медиков [региона] заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», — сказал Сипягин.

Ранее официально не сообщалось о случаях повторного заражения на территории России.

Дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и на днях вышел на работу.

Сипягин призвал жителей Владимирской области не снижать бдительность, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 м, носить маски в общественных местах. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями следует оставаться на самоизоляции, напомнил он.

Во Владимирской области за сутки выявили 35 новых случаев заражения, всего в регионе заразились 5 333 человек. Уже выздоровели 4 774 инфицированных, 116 умерли.

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