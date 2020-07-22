23 июля 2020 — празднование Коневской иконы Божией Матери: кому помогает, молитвы за болеющих, как молиться

Особенно хорошо у нее получается изгонять бесов из людей, что встречается в настоящее время довольно часто.

Коневская икона Божией Матери

23 июля

Празднование в честь Коневской иконы Божией Матери

Коневская икона Божией Матери



Коневская икона Божией Матери была принесена со Святого Афона преподобным Арсением, Коневским чудотворцем, в 1393 году. Преподобный Арсений провел три года на Афоне, достойно подвизаясь в подвигах поста и молитвы, пишет https://www.calend.ru /.

По истечении этого срока он решил возвратиться в родной Новгород, чтобы возродить там древние традиции афонского иночества. Игумен одного из афонских монастырей преподобный Иоанн Зидон, напутствуя своего любимого ученика, благословил преподобного Арсения в дорогу чудотворной иконой Божией Матери и предсказал ему, что он будет игуменом новоявленной обители.

С самого начала своих иноческих подвигов на Коневском острове преподобный Арсений постоянно чувствовал благодатную помощь, исходившую от святой иконы.

Свидетельством этому является следующее событие. Языческое население этого острова суеверно поклонялось огромному каменному идолу — «конь-камню». Преподобный Арсений с чудотворным образом Богоматери совершил крестный ход вокруг этого камня и, сотворив усердную молитву, изгнал целое скопище бесов, которые, приняв вид воронов, улетели на Выборгский берег. С тех пор «конь-камень» стал символом победы христианства над язычеством в этих местах, а икона получила название Коневской.

Коневская святыня находилась во Введенском храме обители до 1940 года, когда в связи с военными событиями монастырь эвакуировался, братия Коневского монастыря поселилась на ферме Хиекка в местечке Кейтеле. Сюда же привезли и икону Божией Матери.

На поклонение иконе приходили сотни православных финнов. В 1956 году несколько оставшихся в живых монахов Коневского монастыря переехали в Хеинавеси, в монастырь Новый Валаам. В 1963 году Коневский монастырь был расформирован, Коневскую святыню отправили в Хельсинки, а в 1969 году — в Москву на реставрацию. Через год икона вернулась в Новый Валаам, где находится и ныне.

Просьбы об исцелении пред чудотворной иконой

Акафист Коневской иконе Божией Матери читают в самых различных случаях. Матерь Божия не оставляет без помощи всех искренне просящих её помощи, особенно к ней обращаются, чтобы исцелиться от бесов, распространенных болезнях глаз, слепоты, наркозависимости и паралича. Когда нет возможности читать акафист или же не умеете, вы можете обратиться к Божией Матери с искренней молитвой от всего сердца своими словами.

В таких случаях важно помнить, что в молитве перед Богом важны не слова и правильность произношения, а чистота помыслов, покаяние, чистосердечность прошения. Все верующие должны понимать, что не понять наших слов могут люди, но только не Бог. Бог – все и всегда понимает, но понимаем ли мы его? Когда возникает потребность, обязательно нужно молиться так, как умеешь. Молитва к Божией Матери имеет огромную силу и способна творить чудеса.

И прихожанам, и пастырям известно, что Коневская икона Божией Матери способна творить чудеса, и это действительно так!

Праздник в честь иконы

День Коневской иконы Божией Матери приходится на 10/23 июля. Ежегодно в честь праздника в Коневском скиту чтят память Божией Матери, совершая молитвенное богослужение: Литургию и крестных ход с иконой во главе.

В обычные дни храм открыт ежедневно, кроме понедельника. А еженедельно перед чудотворной Коневской иконой Божией Матери читают акафист.

Молитва иконе коневской Божьей матери

икона БожьейМатери «ГОЛУБИЦКАЯ» (КОНЕВСКАЯ)»

23 июля (10 июля по старому стилю)

История чудотворной иконы Божьей Матери «ГОЛУБИЦКАЯ» (КОНЕВСКАЯ)» связана с житием преподобного Арсения Коневского. Желая видеть высокие образцы иноческих добродетелей и испытать все лишения сурового монастырского подвижничества, он отправился на Афон. Проведя там три года в непрерывных подвигах духовного совершенствования, Арсений решил возвратиться в своё Отечество, чтобы на родине продолжать начатый им путь подвижничества. Игумен одного афонского монастыря, прозорливый старец Иоанн Зидон, благословил его в путь иконой Божией Матери, пишет сайт сборник молитв.

И вот, сопутствуемый иконой Богородицы, Арсений в 1393 году возвратился в Россию, пришёл в свой родной город Новгород, и вскоре по благословению архиепископа Новгородского Иоанна отправился на поиски места под будущую обитель по реке Волхов в Ладожское озеро или, как оно называлось в старину – Нево-озеро,. Осмотрев много островов, подвижник остановился, наконец, на острове, который был известен под именем Коневца. Здесь преподобный Арсений водрузил крест, построил себе келью, а через некоторое время соорудил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Подвижническая жизнь Арсения привлекла к нему желающих подражать ей, и вскоре на острове возник монастырь, получивший название Коневский.

Чудесная помощь Божией Матери Арсению была явлена при самом начале поселения его на острове. От одного рыбака преподобный узнал, что на северо-западной стороне острова находится очень большой камень, который весьма почитается суеверными окрестными жителями. Ежегодно весной они переправляют на этот остров на выпас свой скот, оставляют его без пастуха и забирают обратно глубокой осенью. Отправляясь же со скотом на берег, жители оставляют на острове у священного камня одного коня в жертву духам за сохранение в целости скота. Конь исчезал бесследно, так что на следующую весну не находили даже его останков. Это показывало, что духами — покровителями острова жертва принята. «И доселе, — говорил рыбак, — духи обитают под этим камнем и наводят страх на людей».

Выслушав рассказ рыбака, преподобный Арсений с иконой Богородицы отправился к этому камню и, сотворив молитву, прогнал бесов. Предание говорит, что злые духи, приняв вид воронов, улетели с острова на Выборский берег, в большую губу, которую вскоре местные жители назвали Чёртовой Лахтой. И впоследствии Божия Матерь являла множество чудес от Своей иконы.

Чудотворный образ Коневский изображает Богородицу с Предвечным Младенцем, держащим двух (иногда одного) голубиных птенцов. В настоящее время икона Божьей Матери находится в православном Ново-Валаамском монастыре в Финляндии. Чтимый список (копия) иконы XVII века находится в московском храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Пред иконой Пресвятой Богродицы «Коневская» молятся об исцелении от беснования, болезней глаз и слепоты, от паралича и расслабления.

Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Коневской»

Коневская икона Божией Матери, в чем помогает

Хотите узнать Коневская икона Божией Матери в чем помогает?

Каким образом явилась народу икона?

На горе Афон впервые увидали Коневскую икону.

А в Россию она прибыла много позже – в 14 веке.

А на Афоне она найдена была монахом, которого звали Арсений.

На гору ту он пошел для того, чтобы наедине с собой остаться и подумать о жизни.

Он хотел там провести время в молитвах и посте.

и посте. Остановился он там в одном из монастырей, где и вручена была ему эта икона.

С этой иконой монах Арсений в Россию прибыл и просил там разрешения на строительство храма у архиепископа Новгородского.

Разрешение ему дали быстро и принялся монах строить храм на Коневском острове Ладожского озера.

Конечно же чудотворная икона всюду следовала за Арсением.

И вот, спустя некоторое время, был построен монастырь Рождества Пресвятой Богородицы.

23 июля празднуют день этой иконы.

На иконе красуется Дева Мария с Иисусом на руках.

Иисус сидит к Богоматери спиной, а она его нежно обнимает.

Где находится ее оригинал?

Во время военных действий и нападок на остров иконе пришлось много путешествовать.

Но сейчас она хранится в монастыре Новый Валаам в Хейнявеси.

Кому помогает Коневская Богоматерь?

Помогает эта икона абсолютно всем.

С любой болезнью к ней прийти можно и с любой проблемой.

Особенно хорошо у нее получается изгонять бесов из людей, что встречается в настоящее время довольно часто.

С болезнями, связанными с потерей зрения, эта икона хорошо справляется.

Зависимость от алкоголя, табака и наркотиков – для Коневской Богоматери – не проблема. Она с легкостью избавляет от этих пристрастий.

Парализованные больные на ноги встают очень быстро после прочтения над ними молитв, обращенных к Коневской Матери Божией.

очень быстро после прочтения над ними молитв, обращенных к Коневской Матери Божией. Не так давно был возведен Храм Коневской иконы Божией Матери в Саперном.

Есть в этом храме и список иконы Коневской Божией Матери.

На две части храм поделен – подземную и наземную. Этим он отличается от остальных храмов.

При храме больница позже построена была.

В этой больнице успешно лечат самых тяжелых больных с помощью традиционной медицины и молитв, обращенных именно к Коневской иконе Богородицы.

Особенно хорошо справляются врачи там с наркозависимыми больными.

Они отбивают у таких больных охоту вновь пробовать наркотики.

Как молиться и какие молитвы читать можно пред нею?

Если в вашей семье есть кто-то с зависимостью от алкоголя, сигарет или наркотиков, то над ним можно прочесть молитву Богородице Коневской

Текст молитвы, изгоняющей страсть к увеселительным веществам, может быть таким: “Матушка Господняя, взываю я к милости твоей. Избавь ты, родимая моя (имя того, кого избавить надо от пристрастия) от пагубной привычки употреблять гадость всякую. Изгони ты дьявола, поселившегося в нем и требующего от души его греха смертного. Лишь одной тебе могу доверить это дело я, Великая Дева Мария. Аминь!”

Вот теперь вам стало известно Коневская икона Божией Матери в чем помогает и какие слова читать пред нею можно.

Коневская икона Божией Матери

Православные христиане со всего мира почитают чудотворную Коневскую икону Божией Матери. В молитве перед образом Пречистой Девы многие находят спасение и утешение.

Чудотворный образ Богородицы славится способностью исцелять от одержимости, избавлять от пленительных искушений и пагубных зависимостей. Божия Матерь не оставит без внимания ни одну заблудшую душу, которая обратится к помощи Ее с покаянием и неподдельной верой.

История Коневской иконы Божией Матери

Коневская икона Божией матери, называемая также «Голубицкая», имеет легендарное происхождение. История Иконы Богородицы берет свое начало на Афоне, святой горе. В XIV веке образ был привезен в Россию послушником церкви.

Юный церковный служитель Арсений направился на Афон, дабы прожить там в уединении долгие годы и придерживаться строгого поста, вознося молитвы Создателю. Спустя три года он принял решение отправиться обратно в Новгород, дыбы вернуть забытые канонические традиции монашества, обретенные им на священной земле. Настоятель одной из Церквей Афона, Иоанн Задон, дал благословение Арсению на благочестивые деяния и вместе с тем вручил ему икону Богоматери. В напутствии он предрек своему своему послушнику, что станет он вскоре настоятелем православного монастыря.

Сразу после прибытия на родную землю монах отправился к митрополиту Иоанну, чтобы испросить дозвления возвести монастырь. Получив положительный ответ, Арсений направился на остров Коневский, находящийся на Ладожском озере. Вместе с собой он взял и икону Божией Матери. По прошествии некоторого времени там был возведен Рождество-Богородичный монастырь. А образ Богородицы получил свое название по наименованию острова.

Где находится икона

На сегодняшний день списки с Коневской иконы Божией Матери можно обнаружить во многих православных церквях в России и за ее рубежом. Во время войны оригинал иконы перемещали во многие храмы, но в настоящее время она располагается в Новом Валааме, в Хейнявеси в Финляндии. В России образ можно найти в Московской Благовещенской церкви и в городе Торжок, в Воскресенском храме.

В чем помогает чудотворный образ

Христиане предаются чистосердечным молитвам пред святым ликом в самых различных случаях. Пресвятая Дева помогает всем молящимся и просящим о помощи. Чаще всего перед Коневским образом православные люди молятся об избавлении от одержимости, исцелении от болезней, связанных с глазами, в том числе от слепоты. Также молитвы перед иконой способны помочь тем, кто зависим от наркотических веществ, страдающим параличом, онемением.

Описание иконы

На иконе изображена Богородица с Божественным Младенцем, держащим на руке двух голубей (иногда на иконе можно встретить одного голубя). На обратной стороне иконы изображен образ Спаса Нерукотворного. Икона Коневская входит в число иконописного типа Одигитрия.

Дни празднования иконы

Празднование Коневской иконы Божией Матери происходит 23 июля по новому стилю. Коневские монахи ежегодно в день праздника совершают литургию и крестный ход с иконой. Каждую неделю пред иконой Коневской Божией Матери свершают хвалебно-благодарственное пение, так называемый акафист.

Молитвы пред иконой

Молиться следует искренно и с добротой. Богородица услышит и поможет каждому, кто прочтет молитву пред ней с чистым сердцем и со всей откровенностью.

«Небесная Царица, Дева Мария! Услышь благочестивые молитвы наши пред образом твоим несокрушимым. Ты, Матерь Божия, хранительница всех христиан. Молим о помощи Твоей, Владычица Небесная, помогающая всем православным, дарящая любовь и веру усердно молящимся. К Твоему величию обращаемся. Сохрани от соблазнов мирских, от сладострастия греховного, от хитростей дьявольских, от врагов и болезней наших. Спаси нас и наставь на путь истинный. К Тебе в молитвах прибегаем, о Святая Богородица! Исцели и не дай проникнуть бесам в души наши грешные! Во веки веков. Аминь».

Молитва об избавлении от пагубных зависимостей:

«Богородица Пресвятая! Обращаюсь с молитвой к Тебе и прошу о благосклонности Твоей. Избавь, Всеславная, (имя) от наклонности губительной, увлечения гибельного. Прогони демона, сидящего в нем и склоняющего ко греху земному. Лишь Ты одна способна помочь, лишь на Тебя в надежде уповаем. Аминь!»

Неподдельная вера и сильные молитвы помогут вам изменить собственную судьбу. Молитесь во имя своего светлого будущего и лучшей жизни для всех людей.