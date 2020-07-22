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Как будут учиться с 1 сентября школьники в Новосибирской области? Новые правила

22:28 22.07.2020 Фото: pexels.com
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На входе в школы организуют утренний фильтр: у учеников, сотрудников и родителей будут измерять температуру. С симптомами ОРВИ не пустят. Расписание уроков и перемен скорректируют для минимизации контактов.

Как будут учиться с 1 сентября школьники в Новосибирской области? Новые правила
На уроках с 1 сентября соблюдать дистанцию из-за коронавируса нет придется

Процесс обучения в школах Новосибирской области изменится в связи с пандемией коронавируса. В региональном министерстве образования рассказали, как будут дезинфицировать помещения и как долго в школах не будут проводить массовые праздники.

Новые правила учебы

-На входе в школы организуют утренний фильтр: у учеников, сотрудников и родителей будут измерять температуру. Тех, у кого есть симптомы ОРВИ, не будут пускать внутрь.

-Каждый класс будет заниматься в одном кабинете. Школьники будут ходить в другие аудитории только на те предметы, для которых нужно специальное оборудование (физкультура, изобразительное искусство, труд, технология, физика и химия). Физкультуру чаще будут проводить на улице.

-До 1 января 2021 года в школах не будут организовывать массовые мероприятия.

-С целью минимизации контактов обучающихся будет скорректирован режим работы образовательных организаций, изменится время начала первого урока для разных классов и время перемен.

-Рассадка детей в кабинетах останется прежней. Согласно санитарным правилам, ученики должны сидеть на расстоянии в 1,5 м друг от друга во время проведения экзаменов. Но для обычных занятий таких указаний нет.

-Обучение будет проходить в одну или две смены в зависимости от условий в школе. Но режим работы каждое учреждение определяет самостоятельно.

-Уборку всех помещений с дезинфицирующими средствами будут проводить перед началом занятий. Поверхности в кабинетах будут дезинфицировать ежедневно, а генеральную уборку проводить минимум раз в неделю.

-В школах, где для этого есть возможность, будут обеззараживать воздух. На входе, рядом со столовыми и туалетами поставят кожные антисептики. Работников школьных столовых и обслуживающий персонал обяжут носить маски.

-Порядок организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году будет зависеть от текущих эпидемиологических условий.

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