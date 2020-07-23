Почему чешется клитор? 8 причин деликатной проблемы

Зуд в области клитора может носить временный характер или же быть постоянным. Во втором случае речь идёт о проблемах со здоровьем, каких, узнаем в статье.

Обычно раздражение клитора вызывает нижнее бельё и тесная одежда Деликатная проблема, о которой не принято говорить. Но на деле она нуждается в том, чтобы раскрыть глаза тем, кто сталкивается с ней. Клитор может чесаться по самым разным факторам.



Клитор имеет много нервных окончаний, потому чувствителен не только в действиям сексуального характера. Внешние раздражители могут вызвать как приятные ощущения, так и дискомфорт. Зуд может носить временный характер или же быть постоянным. Во втором случае речь идёт о проблемах со здоровьем. Подробнее — в материале.

Раздражение

Обычно раздражение клитора вызывает нижнее бельё и тесная одежда. Трусы из синтетики, слишком жёсткая ткань. Это может спровоцировать зуд, царапать нежную кожу клитора. Также стоит обращать внимание на стиральный порошок, которым вы стираете бельё и одежду. Лучше применять натуральные средства без отдушки, выбирать опцию двойного полоскания на стиральной машине.

Сексуальное возбуждение

Как бы странно это не звучало, но это реально так. Половое возбуждение увеличивает приток крови к клитору, он становится набухшим и восприимчивым к раздражению. В итоге клитор может начать чесаться.

Синдром постоянного сексуального возбуждения

Без какой-либо стимуляции возникает подобное ощущение, причём очень часто встречается у женщин, а не у мужчин. Зуд — самое распространённое проявление этого синдрома.

Бактериальный вагиноз

При нарушении бактериального баланса влагалищной микрофлоры может вызывать инфекцию — вагиноз. Отсюда возможен зуд клитора и влагалища.

Молочница

Такая вагинальная дрожжевая инфекция вызывает зуд в клиторе. Стоит заметить, что нередко под молочницу маскируются и разные венерические заболевания. Поэтому стоит внимательнее относится к здоровью своей промежности.

Склеротический лишай вульвы

Гениталии может поразить подобное заболевание, причины появления которого не всегда известны. Чаще всего к причинам относят изменения гормонального фона, генетической предрасположенности, повреждения кожи. Вместе с тем, что клитор начинает чесаться, возникают пузырьковые прыщи, кожные рубцы, маленькие белые пятна. При первых подозрениях на подобный фактор следует обратиться к врачу, иначе лишай может перерасти в злокачественные образования.

Экзема гениталий

Также чесаться клитор может из-за генитальной экземы. Зуд в промежности распространяется на зону вокруг ануса и на ягодицы. Кроме того, возникают небольшие трещины, красная или белая сыпь, намокание или наоборот сухость кожи, корочка поверх высыпаний.

Рак вульвы

Редкое, но имеющее место быть заболевание характеризуется зудом в районе клитора. Также пациент может заметить необычные вагинальные кровотечения, выделения, незаживающие открытые раны, изменение цвета на отдельных участках. Один из вышеназванных симптомов является поводом для обращения к врачу.