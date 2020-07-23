25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская

На сегодняшний день- это 17 специалистов из них более 11 являются заражениями, которые проходят вне стен лечебного учреждения, уверила главврач.

Алла Дробинская проинформировала горожан о коронавирусе спустя 3, 5 недели

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, случаи с коронавирусом среди медиков есть.

-У нас зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников медицинского и не медицинского персонала. По двум случаям проводим расследования. Ожидаем результат. Случаи с подтвержденным положительном результатом проходят расследования. На сегодняшний день- это 17 специалистов из них более 11 являются теми заражениями, которые проходят вне стен лечебного учреждения -, заявила Алла Николаевна 22 июля.

Сотрудники, которые заражены пишут заявление на рассмотрение комиссии. На сегодняшний день подано 1 заявление.

Напомним, что ранее главврач больницы в Бердске сообщала, что не переставала участвовать в пресс-подходах со СМИ, а была занята. У Аллы Дробинской было очередное совещание за совещанием в Минздраве.

Также нам сообщали, что пять медсестер пульмонологического отделения заражены коронавирусом, но в Минздраве нам эту информацию опровергли.