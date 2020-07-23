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25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская

15:37 23.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На сегодняшний день- это 17 специалистов из них более 11 являются заражениями, которые проходят вне стен лечебного учреждения, уверила главврач.

25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская
Алла Дробинская проинформировала горожан о коронавирусе спустя 3, 5 недели
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская

25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская3 ковидных трупа: Одна официальная смерть от COVID-19 зарегистрирована в Бердске. По двум ждут судебно-гистологическую экспертизуЕщё 82 новостей

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, случаи с коронавирусом среди медиков есть.

-У нас зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников медицинского и не медицинского персонала. По двум случаям проводим расследования. Ожидаем результат. Случаи с подтвержденным положительном результатом проходят расследования. На сегодняшний день- это 17 специалистов из них более 11 являются теми заражениями, которые проходят вне стен лечебного учреждения -, заявила Алла Николаевна 22 июля.

Сотрудники, которые заражены пишут заявление на рассмотрение комиссии. На сегодняшний день подано 1 заявление.

Напомним, что ранее главврач больницы в Бердске сообщала, что не переставала участвовать в пресс-подходах со СМИ, а была занята. У Аллы Дробинской было очередное совещание за совещанием в Минздраве.

Также нам сообщали, что пять медсестер пульмонологического отделения заражены коронавирусом, но в Минздраве нам эту информацию опровергли.

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От редакции

Верите цифрам и главврачу?

Аноним, 22 июля 2020 11:09
нет
Аноним, 22 июля 2020 11:44
НВР:
Конечно нет.
Елена, 22 июля 2020 11:44
Вот и ответ на вопрос.. 7 медсестёр в штате пульмонологии. Из них - 5 болеют. Нетрудно посчитать, сколько работают фактически на данный момент в отделении.
Анон, 22 июля 2020 14:41
НВР:
Нет.
Странный руководитель, одни совещания она что решения сама принимать не может?
Аноним, 22 июля 2020 15:35
Более 11 это как? Почему не написать 12?
Ириска, 22 июля 2020 17:21
Контактных не отстраняют и не изолируют будет больше и это на их совести. Ни какой защиты и заботы о своих подчиненных! У всех семьи, дети.
Аноним, 22 июля 2020 17:39
Более 11 - это, наверное, 11 с половиной.
Аноним, 22 июля 2020 17:45
А эти заражённые сейчас где находятся ? Надеюсь они в стационаре ? И что за заявления они пишут в какую-то комиссию ? Что за ерунда ? Если подозрение - на карантин. Если диагноз подтверждён - в стационар, на лечение. Что там за детский сад управляет больницей-то ? Такое впечатление, что главврач, вообще, не понимает что происходит и что делать.
Аноним, 22 июля 2020 19:53
Ребята,это не детский сад В отделении мы никому не нужны Лечения никакого Пообещали взять теты не взяли Врач сказала,что сегодня возьмут,потом пришла заведующая ,тоже сказала,что сегодня возьмут-сплошное вранье Холодильник убрали,передачи до 16часов Как прожить диабетику без перекусов,если родственники на работе до 18 часов,а ранее принесенные продукты негде хранить Лечение все отменили,тест последний отрицательный Не знаю к кому обратиться,никто не слышит Таблетки закнчиваются,потому что здесь никто ничего не выдает,В отчаянии написала электронное обращение на сайт президента Я все понимаю,но зачем врать пациентам Уже возникла мысль не есть и медленно умереть и так сахар упал до 3 единиц На мои препараты от диабета просто не хватает еды Просто отчаяние Не верте им никому-сплошное вранье
Аноним, 22 июля 2020 20:14
По моему, все всё прекрасно понимают, но деньги решают всё. Главный врач должна всё возможное от себя сделать, чтоб спасти людей, защитить сотрудников, лично проверять! А её только имидж и деньги интересуют. Не дай Бог заболеть никому, ни все в легкой форме болеют.
Аноним, 22 июля 2020 20:45
Уровень специалиста с ЗП под 200 тыс. руб. Мдаааа....

Если отмасштабировать на прочий мед. персонал, то хирург может резать кухонным ножом и удивляться обнаруженному содержимому. А медсестра - пытаться поставить укол спрынцовкой.
Аноним, 23 июля 2020 00:06
Вы уверены что 200 тыс? Это наверно по одному табелю, а так на себя записывают и ковидных и других свободных специалистов и премий ежемесячно, так что под миллион набегает
житель колхоза, 22 июля 2020 21:59
Жаль "медицину" Бердска
Аноним, 22 июля 2020 22:42
За то проверка минздрава на хорошо сделали показуху проверки должны приезжать неожиданно только тогда от этих проверок будет толк кто там работает тот знает всю правду которую скрыли от комиссии
Running Man, 23 июля 2020 00:06
А кто сказал, что легко будет, просто у них ЗАПАРА.
Гость, 23 июля 2020 08:08
Так по запарке и забрали холодильник обратно! Или где-то брали в аренду для комиссаров или себе спишут.
Николай, 23 июля 2020 08:48
Это результат расследования прокуратуры не "по горячим следам ", а в течении месяца, и не принятых мерах на основании проверки прокуратуры. В Советских вооружённых силах отстраняли от должности командиров за не принятие мер по защите подчинённых!
Николай, 23 июля 2020 09:36
Вспоминаю как в Афганистане перед боевыми действиями на совещании у командира дивизии командиры войсковых частей некоторые доложили о недостающем имуществе. Послали самолёт в СССР, чтобы доставили всё согласно перечня в заявках!
аноним, 23 июля 2020 12:44
более 11 являются теми заражениями, которые проходят вне стен лечебного учреждения...а как она это определила?:)
Аноним, 23 июля 2020 14:56
Я так понимаю, если одинадцать человек из одной организации не проживающих вместе одновременно могли заразиться не в стенах учьреждения а бытовым путем, то по логике ежедневно должна заражаться одна треть населения Бердска. А распостранителями инфекции , по этой логике, должна быть цифра больше половины населения. Как то не сходится со статистикой Дробинской.

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