25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, случаи с коронавирусом среди медиков есть.
-У нас зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников медицинского и не медицинского персонала. По двум случаям проводим расследования. Ожидаем результат. Случаи с подтвержденным положительном результатом проходят расследования. На сегодняшний день- это 17 специалистов из них более 11 являются теми заражениями, которые проходят вне стен лечебного учреждения -, заявила Алла Николаевна 22 июля.
Сотрудники, которые заражены пишут заявление на рассмотрение комиссии. На сегодняшний день подано 1 заявление.
Напомним, что ранее главврач больницы в Бердске сообщала, что не переставала участвовать в пресс-подходах со СМИ, а была занята. У Аллы Дробинской было очередное совещание за совещанием в Минздраве.
Также нам сообщали, что пять медсестер пульмонологического отделения заражены коронавирусом, но в Минздраве нам эту информацию опровергли.
Конечно нет.
Нет.
Странный руководитель, одни совещания она что решения сама принимать не может?
Если отмасштабировать на прочий мед. персонал, то хирург может резать кухонным ножом и удивляться обнаруженному содержимому. А медсестра - пытаться поставить укол спрынцовкой.