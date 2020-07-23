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Опасная магнитная буря наступит 28 июня. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?

11:30 23.07.2020 Фото: pxhere.com
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28 — 29 июля – эксперты предсказывают метеоудар средней силы. Могут возникнуть проблемы со сном, раздражительность и нервозность.

Опасная магнитная буря наступит 28 июня. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?
В дни повышенной солнечной активности всегда следует сокращать физическую активность, следить за питанием

Мощная магнитная буря ожидается в конце месяца

В середине лета прогнозируется несколько магнитных бурь, две мощные вспышки уже прошли, причинив немало неудобств метеочувствительным людям. Осталась последняя, которую эксперты предвещают на 28- 29 июля 2020 года. Как подготовиться к новому мощному удару и что предпринять, узнаем ниже.

В дни повышенной солнечной активности всегда следует сокращать физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.

Так же может нарушится сон, ухудшаться настроение, без причин. Многие теряют концентрацию, становятся раздражительны, но все это временно, и придет в норму, как только магнитная буря закончится.

28 — 29 июля – эксперты предсказывают метеоудар средней силы. Могут возникнуть проблемы со сном, раздражительность и нервозность. У людей с острой метеозависимостью может заболеть голова, повысится или понизиться давление. В любом случае, постарайтесь провести этот день спокойно, по возможности отдыхать. Принимайте теплую ванну с аромамаслами и пеной. Не плохо помогает взбодриться контрасный душ и травяные чаи : с мятой, мелиссой, ромашкой и липой.

Все геомагнитные бури возникают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Это явление происходит в основном в средних и низких широтах Земли.

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От редакции

Какие неудобства вызвала у вас прошлая магнитная буря? Хорошо себя чувствовали?

Аноним, 23 июля 2020 11:15
НВР:
Плохо

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